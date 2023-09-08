Естонія пропонує запровадити торгове ембарго стосовно росії — Finance.ua
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Естонія пропонує запровадити торгове ембарго стосовно росії

Світ
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Естонія пропонує запровадити торгове ембарго стосовно росії
Естонія пропонує запровадити торгове ембарго стосовно росії
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що прикордонним країнам необхідно запровадити спільне ембарго на торгівлю з рф, додавши, що ключовою у цьому питанні є Фінляндія.
Про це повідомляє ERR.
За словами прем'єр-міністра, інші прикордонні країни поки що не підтримали пропозицію Естонії.
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Видання пише, що з Естонії до росії щодня експортують електроніку, заводське обладнання, продукти харчування та пластмаси.
За словами міністра закордонних справ Маркуса Цахкна, Естонія не може самостійно перекрити кордон, інакше постраждають естонські підприємства. Міністр додав, що обмеження торгівлі слід обговорити з міністрами закордонних справ Польщі, Литви, Латвії та Фінляндії.
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Каллас додала, що поки що не спілкувалася з новим прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо на цю тему, але обіцяла зробити це.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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