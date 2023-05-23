росія може втратити $4,5 млрд за рік через ембарго на алмази — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

росія може втратити $4,5 млрд за рік через ембарго на алмази

Світ
6
росія може втратити $4,5 млрд за рік через ембарго на алмази
росія може втратити $4,5 млрд за рік через ембарго на алмази
росія може втратити $4,5 млрд за рік через ембарго на алмази.
Про це повідомляє голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.
Народна депутатка пояснила, що продаж алмазів — одна з найбільших статей неенергетичного експорту рф. Близько $1,5 млрд агресор заробляє на продажі дорогоцінного мінералу в країни ЄС, Велику Британію та США.
Читайте також
«Минулого тижня про санкції на російські діаманти заявили Велика Британія, ЄС та країни G7, але світові потрібна ефективна система відстеження походження діамантів», — додала Підласа.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії містить обмеження проти низки іноземних компаній, які допомагають москві ухилятись від санкцій.
«І саме тому в одинадцятому пакеті санкцій у нас понад 90 компаній по всьому світу, щодо яких ми маємо чіткі докази того, що вони порушують санкції, тобто постачають санкційні товари безпосередньо до росії з Європейського Союзу в обхід через треті країни», — зазначила вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.