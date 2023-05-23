росія може втратити $4,5 млрд за рік через ембарго на алмази — Finance.ua

росія може втратити $4,5 млрд за рік через ембарго на алмази Сьогодні 07:28 — Світ

росія може втратити $4,5 млрд за рік через ембарго на алмази

росія може втратити $4,5 млрд за рік через ембарго на алмази.

Про це повідомляє голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

Народна депутатка пояснила, що продаж алмазів — одна з найбільших статей неенергетичного експорту рф. Близько $1,5 млрд агресор заробляє на продажі дорогоцінного мінералу в країни ЄС, Велику Британію та США.

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«Минулого тижня про санкції на російські діаманти заявили Велика Британія, ЄС та країни G7, але світові потрібна ефективна система відстеження походження діамантів», — додала Підласа.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила , що новий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії містить обмеження проти низки іноземних компаній, які допомагають москві ухилятись від санкцій.

«І саме тому в одинадцятому пакеті санкцій у нас понад 90 компаній по всьому світу, щодо яких ми маємо чіткі докази того, що вони порушують санкції, тобто постачають санкційні товари безпосередньо до росії з Європейського Союзу в обхід через треті країни», — зазначила вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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