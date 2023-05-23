росія може втратити $4,5 млрд за рік через ембарго на алмази — Finance.ua

росія може втратити $4,5 млрд за рік через ембарго на алмази
росія може втратити $4,5 млрд за рік через ембарго на алмази.
Про це повідомляє голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.
Народна депутатка пояснила, що продаж алмазів — одна з найбільших статей неенергетичного експорту рф. Близько $1,5 млрд агресор заробляє на продажі дорогоцінного мінералу в країни ЄС, Велику Британію та США.
«Минулого тижня про санкції на російські діаманти заявили Велика Британія, ЄС та країни G7, але світові потрібна ефективна система відстеження походження діамантів», — додала Підласа.
Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії містить обмеження проти низки іноземних компаній, які допомагають москві ухилятись від санкцій.
«І саме тому в одинадцятому пакеті санкцій у нас понад 90 компаній по всьому світу, щодо яких ми маємо чіткі докази того, що вони порушують санкції, тобто постачають санкційні товари безпосередньо до росії з Європейського Союзу в обхід через треті країни», — зазначила вона.
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