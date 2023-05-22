В ЄС назвали умову для зняття санкцій з російських банків — Finance.ua

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В ЄС назвали умову для зняття санкцій з російських банків

Фондовий ринок
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В ЄС назвали умову для зняття санкцій з російських банків
В ЄС назвали умову для зняття санкцій з російських банків
ЄС зможе розглядати питання зняття санкцій з російських банків і з Россельхозбанка зокрема, тільки після припинення війни в Україні.
Таку заяву зробив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляють «Известия», зазначивши при цьому, що вторгнення росії в Україну «посилило і без того серйозні глобальні проблеми продовольчої безпеки».
«Що стосується де-факто російських банків — це частина санкцій, введених Євросоюзом та іншими країнами», — сказав Стано, зазначивши при цьому, що санкції Брюсселя не зачіпають торгівлю сільськогосподарською та харчовою продукцією між росією і третіми країнами.
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Стано також підкреслив, що безперешкодним торговельним потокам і експорту продовольства і сільгосппродукції через Чорне море заважають лише бойові дії в Україні.
Нагадаємо, у березні 2022 року стало відомо про те, що Євросоюз відключає від SWIFT сім російських банків.
Після анексії Криму і введення перших санкцій в росії почали створювати свій аналог SWIFT для внутрішнього користування, очевидно, готуючись до нової хвилі санкцій після планованого нового вторгнення в Україну. У 2022 році внутрішній аналог SWIFT росіяни почали використовувати і для зовнішніх зв’язків, зокрема з Іраном.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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