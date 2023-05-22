В ЄС назвали умову для зняття санкцій з російських банків — Finance.ua

В ЄС назвали умову для зняття санкцій з російських банків Сьогодні 15:46 — Фондовий ринок

В ЄС назвали умову для зняття санкцій з російських банків

ЄС зможе розглядати питання зняття санкцій з російських банків і з Россельхозбанка зокрема, тільки після припинення війни в Україні.

Таку заяву зробив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляють «Известия», зазначивши при цьому, що вторгнення росії в Україну «посилило і без того серйозні глобальні проблеми продовольчої безпеки».

«Що стосується де-факто російських банків — це частина санкцій, введених Євросоюзом та іншими країнами», — сказав Стано, зазначивши при цьому, що санкції Брюсселя не зачіпають торгівлю сільськогосподарською та харчовою продукцією між росією і третіми країнами.

Читайте також У росії вирішили заборонити SWIFT, від якого їх вже відключили

Стано також підкреслив, що безперешкодним торговельним потокам і експорту продовольства і сільгосппродукції через Чорне море заважають лише бойові дії в Україні.

Нагадаємо, у березні 2022 року стало відомо про те, що Євросоюз відключає від SWIFT сім російських банків.

Після анексії Криму і введення перших санкцій в росії почали створювати свій аналог SWIFT для внутрішнього користування, очевидно, готуючись до нової хвилі санкцій після планованого нового вторгнення в Україну. У 2022 році внутрішній аналог SWIFT росіяни почали використовувати і для зовнішніх зв’язків, зокрема з Іраном.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.