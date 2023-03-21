У росії вирішили заборонити SWIFT, від якого їх вже відключили — Finance.ua
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У росії вирішили заборонити SWIFT, від якого їх вже відключили

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У росії вирішили заборонити фінустановам користуватися міжнародною системою даних про грошові перекази SWIFT, від якої більшість російських банків і так були відключені в рамках західних санкцій. Відповідне розпорядження видав Центробанк росії.
Рішення вступить в силу з 1 жовтня. З цього моменту банки країни будуть зобов’язані використовувати тільки російські сервіси і тільки російську фінансову інфраструктуру для передачі фінансової інформації при переказах коштів в межах території росії.
Як стверджують в Центробанку рф, це дозволить забезпечити «надійність, безперебійність і безпеку» обміну фінансовою інформацією при проведенні грошових операцій.
Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Захід запровадив кілька пакетів санкцій проти рф, серед яких було відключення російських банків від глобальної системи інформування про банківські платежі SWIFT.
Відключення російської банківської системи від SWIFT відбувалося в кілька етапів, востаннє — у лютому. Наразі від системи відключені практично всі великі банки росії. В системі залишаються тільки невеликі, в основному регіональні фінустанови.

Що таке SWIFT і як відключення від системи вдарить по росії

За матеріалами:
УНІАН
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