У росії вирішили заборонити SWIFT, від якого їх вже відключили — Finance.ua

У росії вирішили заборонити SWIFT, від якого їх вже відключили Сьогодні 17:21

У росії вирішили заборонити фінустановам користуватися міжнародною системою даних про грошові перекази SWIFT, від якої більшість російських банків і так були відключені в рамках західних санкцій. Відповідне розпорядження видав Центробанк росії.

Рішення вступить в силу з 1 жовтня. З цього моменту банки країни будуть зобов’язані використовувати тільки російські сервіси і тільки російську фінансову інфраструктуру для передачі фінансової інформації при переказах коштів в межах території росії.

Як стверджують в Центробанку рф, це дозволить забезпечити «надійність, безперебійність і безпеку» обміну фінансовою інформацією при проведенні грошових операцій.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Захід запровадив кілька пакетів санкцій проти рф, серед яких було відключення російських банків від глобальної системи інформування про банківські платежі SWIFT.

Відключення російської банківської системи від SWIFT відбувалося в кілька етапів, востаннє — у лютому. Наразі від системи відключені практично всі великі банки росії. В системі залишаються тільки невеликі, в основному регіональні фінустанови.

УНІАН За матеріалами:

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