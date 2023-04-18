У Раді оцінили втрати через ембарго на експорт агропродукції до ЄС — Finance.ua

У Раді оцінили втрати через ембарго на експорт агропродукції до ЄС Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

У Раді оцінили втрати через ембарго на експорт агропродукції до ЄС

Україна зазнає значних втрат через ембарго на експорт своєї сільськогосподарської продукції до сусідніх країн ЄС.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що втрати значно посиляться у випадку тимчасової заборони на транзит і фактичну зупинку Шляхів солідарності.

Гетманцев наводить дані Державної митної служби, у яких зазначено, що експорт сільськогосподарської продукції до усіх країн світу у І кварталі 2023 року склав 6,75 мільярдів доларів.

А експорт аграрної продукції до Польщі за цей період склав 652 мільйони доларів в тому числі по групам 10-12,15 — 423 мільйони доларів. До Угорщини — 268 і 225 мільйонів доларів відповідно.

«Тобто лише на ці дві країни, які увели тимчасове ембарго на увезення широкого спектру української сільськогосподарської продукції, припадало 14% всього аграрного експорту у першому кварталі 2023 року, у тому числі 12% по зерновим і олії», — зазначив Гетманцев.

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Він наголосив, що втрати в експорті будуть більшими у випадку приєднання до заборони інших прикордонних країн, насамперед Румунії, яка за підсумками 2022 року стала другою країною після Польщі за вартістю українського експорту аграрної продукції, в тому числі першою країною за обсягами експорту зернових.

«Зокрема за підсумками минулого року, експорт зернових в Румунію збільшився майже в 700 разів, а сама країна імпортувала 1/7 всього експортованого нами збіжжя», — додав нардеп.

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У першому кварталі 2023 року на 4 прикордонні країни: Польщу, Угорщину, Румунію та Словаччину — припадало 28% всього українського аграрного експорту, в тому числі 27% — по зерну і олії.

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