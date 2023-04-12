Названо регіон з найактивнішим ринком землі — Finance.ua

Названо регіон з найактивнішим ринком землі Вчора 21:00 — Аграрний ринок

Названо регіон з найактивнішим ринком землі

Ринок земель сільгосппризначення продовжує функціонувати попри повномасштабне вторгнення, і яскраво виражених змін і тенденцій немає.

Про це розповів міністр агрополітики та продовольства Микола Сольський у інтерв’ю «Главком»

«Хтось намагається поставити на паузу, хтось — ні. Люди, як і раніше, продають землю в селах, коли трапляється якась біда або, навпаки, велике щастя. Просто так не продають», — поділився інформацією Сольський.

Він пояснив, що зі зрозумілих причин збільшилась пропозиція землі на сході України. Але такі землі охоче купують.

«Запит на ці землі є, аграрії їх купляють, міністерство на своєму сайті веде постійний моніторинг угод», — прокоментував міністр.

Щодо фактору ризику та його впливу на ціну, то, на думку Сольського, у спокійних регіонах це ролі не грає, а от у східних — так.

«Ціна зменшилась, якщо говорити в прив’язці до долара, хоча в гривневому еквіваленті лишилась на такому ж рівні, як до війни», — зазначив міністр.

Сольський також додав, що на окупованих територіях засівають досить великий відсоток земель.

«Багато наших фермерів там продовжують займатися обробкою», — підсумував він.

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agronews За матеріалами:

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