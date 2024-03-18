З якими проблемами стикаються українські біженці в Угорщині — дослідження — Finance.ua

З якими проблемами стикаються українські біженці в Угорщині — дослідження Сьогодні 08:34 — Світ

З якими проблемами стикаються українські біженці в Угорщині — дослідження, Фото: Апостоф

Біженці з України, які через повномасштабне вторгнення знаходяться в Угорщині, мають складнощі із доступом до медичної допомоги. Велика кількість українців їздять на Батьківщину, щоб відвідати лікарів.

Про це повідомляє reliefweb.int.

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Опитування серед українських біженців, які знаходяться в Угорщині, провела Міжнародна організація з міграції (МОМ). Українців запитували про їхні медичні потреби у цій країні.

Із січня по грудень минулого року участь у дослідженні взяли 1398 людей у 5 регіонах. 81% учасників опитування були жінки (53% - віком 18−39 років).

Чверть (24%) опитаних прибули до країни із принаймні з однією дитиною віком 5−17 років, а 10% - із малюком до 4 років. Водночас п’ята частина родин біженців проживають принаймні з однією людиною старше 60 років.

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За даними дослідження, 90% опитаних мають хронічні або важкі хвороби, 14% - проблеми із зором. 9% - жінки, як годують груддю або вагітні.

Пріоритетні потреби біженців:

медичні послуги — 26%;

ліки — 18%,

психологічна підтримка — 5%.

Що заважає отримати медичну допомогу

Три чверті (75%) опитаних зазначили, що головна проблема при отриманні медичної допомоги — мовний бар'єр. Це стосується 76% жінок та 67% чоловіків.

Також респонденти вказали на такі проблеми:

вартість медичних послуг — 39% опитаних;

відсутність документів — 28%;

великі черги — 28%;

дискримінація — 17%;

недоступність послуг — 14%;

відсутність транспорту до закладів охорони здоров’я — 6%.

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Серед тих, хто вказав витрати як перешкоду для отримання медичної допомоги, 57% працездатні, але з них лише 37% мали роботу.

Дослідження виявило, що переважна більшість (70%) респондентів в Угорщині платять за медичні послуги та ліки, і лише третина (30%) не несуть жодних витрат.

Скільки біженців їздять до України до лікарів

Через зазначені проблеми, велика кількість українців повертається в Україну на короткий термін (до 30 днів), щоб отримати доступ до медичних послуг.

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Згідно з річним звітом МОМ Угорщини, 62% опитаних українців висловлювали намір відвідати Україну на короткий термін. Із них 26% - щоб звернутися за медичною допомогою.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення росії за кордон виїхало близько 6,5 млн біженців. Ще майже 3,7 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами всередині країни.

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