З якими проблемами стикаються українські біженці в Угорщині — дослідження — Finance.ua

З якими проблемами стикаються українські біженці в Угорщині — дослідження
Біженці з України, які через повномасштабне вторгнення знаходяться в Угорщині, мають складнощі із доступом до медичної допомоги. Велика кількість українців їздять на Батьківщину, щоб відвідати лікарів.
Про це повідомляє reliefweb.int.
Опитування серед українських біженців, які знаходяться в Угорщині, провела Міжнародна організація з міграції (МОМ). Українців запитували про їхні медичні потреби у цій країні.
Із січня по грудень минулого року участь у дослідженні взяли 1398 людей у 5 регіонах. 81% учасників опитування були жінки (53% - віком 18−39 років).
Чверть (24%) опитаних прибули до країни із принаймні з однією дитиною віком 5−17 років, а 10% - із малюком до 4 років. Водночас п’ята частина родин біженців проживають принаймні з однією людиною старше 60 років.
За даними дослідження, 90% опитаних мають хронічні або важкі хвороби, 14% - проблеми із зором. 9% - жінки, як годують груддю або вагітні.
Пріоритетні потреби біженців:
- медичні послуги — 26%;
- ліки — 18%,
- психологічна підтримка — 5%.
Що заважає отримати медичну допомогу
Три чверті (75%) опитаних зазначили, що головна проблема при отриманні медичної допомоги — мовний бар'єр. Це стосується 76% жінок та 67% чоловіків.
Також респонденти вказали на такі проблеми:
- вартість медичних послуг — 39% опитаних;
- відсутність документів — 28%;
- великі черги — 28%;
- дискримінація — 17%;
- недоступність послуг — 14%;
- відсутність транспорту до закладів охорони здоров’я — 6%.
Серед тих, хто вказав витрати як перешкоду для отримання медичної допомоги, 57% працездатні, але з них лише 37% мали роботу.
Дослідження виявило, що переважна більшість (70%) респондентів в Угорщині платять за медичні послуги та ліки, і лише третина (30%) не несуть жодних витрат.
Скільки біженців їздять до України до лікарів
Через зазначені проблеми, велика кількість українців повертається в Україну на короткий термін (до 30 днів), щоб отримати доступ до медичних послуг.
Згідно з річним звітом МОМ Угорщини, 62% опитаних українців висловлювали намір відвідати Україну на короткий термін. Із них 26% - щоб звернутися за медичною допомогою.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення росії за кордон виїхало близько 6,5 млн біженців. Ще майже 3,7 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами всередині країни.
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