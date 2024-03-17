Ірландія скоротила фінансову допомогу для українських біженців — Finance.ua

Ірландія скоротила фінансову допомогу для українських біженців Сьогодні 09:04 — Світ

Ірландія скоротила фінансову допомогу для українських біженців

Ірландія оголосила про значне зменшення соціальних виплат українським біженцям, які проживатимуть в державних житлових приміщеннях.

Про це повідомляє thejournal.ie.

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Від початку повномасштабного вторгнення Ірландія забезпечувала біженців з України безкоштовним житлом.

Також українські біженці отримували допомогу у розмірі 220 євро для пошуку роботи.

Проте віднині новоприбулих біженців розташовуватимуть у державному житлі тільки на 90 днів. Вони отримуватимуть лише 38,80 євро на дорослого та 28,90 євро на дитину щотижня.

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Уряду довелося скоротити допомогу через нестачу житла та велику кількість людей. Таким чином Ірландію намагаються зробити менш привабливим напрямком для українців.

Зазначено, що після оголошення скорочення виплат, потік людей різко знизився. Якщо торік прибували понад 700 біженців на тиждень, то у лютому 2024-го — 160 людей на тиждень.

«Ми не можемо вічно мати ситуацію, коли люди, які приїхали до Ірландії з України, отримують житло від держави, а також повне соціальне забезпечення», — заявив прем'єр-міністр Лео Варадкар.

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За його словами, українцям, які самостійно знаходять житло, не варто хвилюватися за скорочення виплат. Біженці, які прибули раніше, й надалі отримуватимуть 220 євро на дорослого на тиждень.

Де розміщуватимуть новоприбулих українців на 90 днів

Балліоган (Ballyogan Road), Дублін (місткість: 392);

Страдбаллі (Stradbally), графство Ліїш, (місткість: 950);

Фернбанк (Fernbank), Лімерік (місткість: 250);

Панчестаун (Punchestown), графство Кілдер (місткість: 378);

центр на вулиці Джеральда Гріффіна (Gerald Griffin Street), місто Корк (місткість: 107).

У Департаменті інтеграції зазначили, що у цих закладах розміщення люди будуть забезпечені харчуванням, пранням та іншими послугами.

Підтримка в цих центрах буде зосереджена на орієнтації на життя та роботу в Ірландії, варіантах самостійного пошуку житла та інтеграційною підтримкою.

Нагадаємо, Департамент соціального захисту населення повідомляв , що Ірландія надає прихисток понад 110 тисячам втікачам від війни в України.

З березня 2022 року країна витратила на соціальні виплати українцям понад 750 млн євро.

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