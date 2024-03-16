У яких країнах ЄС найбільше українців із тимчасовим захистом — дані Євростату
Під тимчасовим захистом у країнах Європи станом на 31 січня залишається 4,3 млн українських громадян, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення росії.
Такі дані оприлюднив Євростат.
Основні країни Євросоюзу, які надали українцям статус тимчасового захисту:
- Німеччина — 1,27 млн осіб, 29,5% від загальної кількості;
- Польща — 951 560 осіб, 22,1%;
- Чехія — 381 190, 8,9%.
«Порівняно з кінцем грудня 2023 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів тимчасового захтсту спостерігалося в Німеччині (+18 905; +1,5%), Чехії (+8 155; +2,2%) та Іспанії (+2 830; +1,5%)», — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що у деяких країнах ЄС кількість біженців значно зменшилася.
Українці масово виїжджали з:
- Італії (-18 125 осіб; -11,2%);
- Польщі (-3 235; -0,3%);
- Естонії (-225; -0,6%);
- Франції (-205; -0,3%);
- Люксембургу (-10; -0,2%).
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Станом на 31 січня 2024 року на громадян України припадало понад 98% бенефіціарів тимчасового захисту.
Дорослі жінки становили майже половину (46,1%) одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти — трохи більше ніж третину (33,2%), тоді як дорослі чоловіки — трохи більше ніж п’яту частину (20,7%) від загального числа.
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