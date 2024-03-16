У яких країнах ЄС найбільше українців із тимчасовим захистом — дані Євростату Сьогодні 13:10 — Світ

У яких країнах ЄС найбільше українців із тимчасовим захистом — дані Євростату, rda-hm.gov.ua

Під тимчасовим захистом у країнах Європи станом на 31 січня залишається 4,3 млн українських громадян, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення росії.

Такі дані оприлюднив Євростат.

Читайте також Яка кількість українських біженців перебуває за кордоном — дані ООН

Основні країни Євросоюзу, які надали українцям статус тимчасового захисту:

Німеччина — 1,27 млн осіб, 29,5% від загальної кількості;

Польща — 951 560 осіб, 22,1%;

Чехія — 381 190, 8,9%.

«Порівняно з кінцем грудня 2023 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів тимчасового захтсту спостерігалося в Німеччині (+18 905; +1,5%), Чехії (+8 155; +2,2%) та Іспанії (+2 830; +1,5%)», — йдеться у повідомленні.

Читайте також У Нідерландах закрилися усі центри прийому біженців: куди звертатися українцям за допомогою

Зазначається, що у деяких країнах ЄС кількість біженців значно зменшилася.

Українці масово виїжджали з:

Італії (-18 125 осіб; -11,2%);

Польщі (-3 235; -0,3%);

Естонії (-225; -0,6%);

Франції (-205; -0,3%);

Люксембургу (-10; -0,2%).

Станом на 31 січня 2024 року на громадян України припадало понад 98% бенефіціарів тимчасового захисту.

Дорослі жінки становили майже половину (46,1%) одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти — трохи більше ніж третину (33,2%), тоді як дорослі чоловіки — трохи більше ніж п’яту частину (20,7%) від загального числа.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.