У яких країнах ЄС найбільше українців із тимчасовим захистом — дані Євростату — Finance.ua
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У яких країнах ЄС найбільше українців із тимчасовим захистом — дані Євростату

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У яких країнах ЄС найбільше українців із тимчасовим захистом — дані Євростату
У яких країнах ЄС найбільше українців із тимчасовим захистом — дані Євростату, rda-hm.gov.ua
Під тимчасовим захистом у країнах Європи станом на 31 січня залишається 4,3 млн українських громадян, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення росії.
Такі дані оприлюднив Євростат.
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Основні країни Євросоюзу, які надали українцям статус тимчасового захисту:
  • Німеччина — 1,27 млн осіб, 29,5% від загальної кількості;
  • Польща — 951 560 осіб, 22,1%;
  • Чехія — 381 190, 8,9%.
«Порівняно з кінцем грудня 2023 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів тимчасового захтсту спостерігалося в Німеччині (+18 905; +1,5%), Чехії (+8 155; +2,2%) та Іспанії (+2 830; +1,5%)», — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що у деяких країнах ЄС кількість біженців значно зменшилася.

Українці масово виїжджали з:

  • Італії (-18 125 осіб; -11,2%);
  • Польщі (-3 235; -0,3%);
  • Естонії (-225; -0,6%);
  • Франції (-205; -0,3%);
  • Люксембургу (-10; -0,2%).
У яких країнах ЄС найбільше українців із тимчасовим захистом — дані Євростату
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Станом на 31 січня 2024 року на громадян України припадало понад 98% бенефіціарів тимчасового захисту.
Дорослі жінки становили майже половину (46,1%) одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти — трохи більше ніж третину (33,2%), тоді як дорослі чоловіки — трохи більше ніж п’яту частину (20,7%) від загального числа.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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