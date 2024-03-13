У кімнатах по двоє-троє: як живуть працевлаштовані українці в Польщі — Finance.ua

У кімнатах по двоє-троє: як живуть працевлаштовані українці в Польщі Сьогодні 17:38 — Особисті фінанси

У кімнатах по двоє-троє: як живуть працевлаштовані українці в Польщі

Кожен другий працевлаштований у Польщі громадянин України (53%) проживає у 2- або 3-місній кімнаті.

Про це свідчить перше у Польщі дослідження житлової ситуації працевлаштованих мігрантів « Працівник з України — житло в Польщі », проведеного Міграційною платформою EWL, RentLito та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Ще 20% респондентів зізналися, що проживають у кімнаті самостійно, а кожен п’ятий (19%) ділить кімнату з чотирма людьми. Лише 4% іммігрантів, які працюють у Польщі, проживають у 6-місних кімнатах.

«У 2015−2020 роках найпоширенішими кімнатами для працівників були «6-місні», часто обладнані двоярусними ліжками, а орендарями найчастіше були чоловіки. Однак після пандемії COVID-19 та російської агресії проти України ситуація почала змінюватися.

Для порівняння, у 2023 році найбільш затребуваними були 2- та 3-місні кімнати, переважно «сімейні» номери з міні-кухнею, а в дорожчому варіанті - окремою ванною кімнатою. Двоярусні ліжка в помешканнях сприймаються вже поза нормою", — коментує результати дослідження голова правління RentLito Марія Домбровська.

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Цей факт підтверджується й інші результати дослідження. Аж 61% українців, які працюють у Польщі, готові доплачувати за проживання в одно- чи двомісних кімнатах. Це пов’язано з бажанням забезпечити вищий рівень комфорту і приватність у місці проживання.

Що найбільше впливає на оцінку проживання

Вирішальне значення мають якість проживання та сусіди. Чистота є важливим позитивним чинником для 96% респондентів. Також на загальну оцінку місця проживання працевлаштованими українцями впливають сусіди по кімнаті (95%). Серед інших факторів респонденти однаково часто вказували безпечний район (92%), відстань від робочого місця (92%) та можливість проживання з родиною (88%).

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«Українці надають великого значення загальним умовам життя в країні перебування — більшість респондентів (87%) хотіли б, щоб вони були схожими на умови вдома, навіть включно з плануванням квартири, її розміром і навіть дизайном інтер'єру. Пристосування оселі до особистих смаків, включаючи декор та кухонне обладнання, може допомогти створити середовище, яке нагадує оточення на батьківщині», — розповідає Марія Домбровська.

Довідка Finance.ua:

Українські біженці у Польщі можуть отримати безкоштовне житло упродовж 120 днів. Після цього стає актуальним пошук та оренда квартири.



За даними польських порталів оголошень, ціни на 1-кімнатні квартири у Варшаві стартують від 1 тис злотих (близько 9,5 тис гривень).



До речі, деякі польські міста увійшли до рейтингу локацій, у яких найдорожче орендоване житло в Європі. Дослідження Property Index 2023 провела компанія Deloitte. За їх даними, вартість житла в різних містах Польщі складає:

Гданськ — 12,6 євро за квадратний метр;

Краків — 12,2 євро за кв. м;



Лодзь — 11,3 євро за кв. м;



Познань — 10,5 євро за кв. м;



Катовіце — 8,5 євро за кв. м.



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