Скільки українців отримали кредити на купівлю житла у Польщі — Finance.ua

Скільки українців отримали кредити на купівлю житла у Польщі Сьогодні 14:05 — Кредит&Депозит

Скільки українців отримали кредити на купівлю житла у Польщі, freepik.com

Минулого року українські громадяни активно брали кредити на нерухомість у Польщі. У 2023 році понад 2 тисячі українців скористалися державною програмою на придбання першого житла. Проте наразі банки припинили приймати заявки на кредити під 2% річних.

Про це повідомляє yavp.pl.

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За підрахунками, у 2023 році більше ніж 3 тис. іноземців отримали кошти на придбання першого житла за урядовою програмою «Безпечний кредит 2%» у Польщі. Серед них найбільше українців — 2215. Також 492 кредити за такими умовами надали білорусам, 46 — громадянам Індії.

Загальна вартість кредитів під 2%, наданих іноземцям та родинам, в яких один із позичальників є іноземцем, становила майже 1,3 млрд злотих (300 млн євро).

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На початку січня Банк народного господарства оголосив про припинення банками прийому заявок в рамках програми «Безпечний кредит 2%». Причина — закінчення виділених на неї коштів.

У польському уряді планують підготовку нової програми видачі пільгових кредитів у першому півріччі 2024.

Скільки кредитів взяли українці

За даними Бюро кредитної інформації, із січня по жовтень 2023 року польські банки видали українським клієнтам 2,621 млрд злотих кредитів.

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У 2022 році кредитування склало 2,429 млрд злотих. Загальний борговий баланс українців кінець жовтня 2023 року становив 7,942 млрд злотих (1,828 млрд євро). Переважна більшість кредитів, які брали українці - на житло.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда підписав указ про продовження тимчасового захисту для біженців з України до 30 червня 2024 року.

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