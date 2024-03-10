Як працевлаштовані українці шукають житло у Польщі - опитування — Finance.ua

Як працевлаштовані українці шукають житло у Польщі - опитування Сьогодні 10:25 — Світ

Як працевлаштовані українці шукають житло у Польщі - опитування

Майже половина працевлаштованих у Польщі українців (49%) знайшли житло за допомогою роботодавця чи агентства з працевлаштування. Третина з них знайшли житло самостійно

Про це йдеться у дослідженні житлової ситуації працевлаштованих мігрантів «Працівник з України — житло в Польщі», проведеному Міграційною платформою EWL, RentLito та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

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За даними дослідження, 84% задоволені, що роботодавець забезпечив їх житлом. У той же час, кожен третій респондент (30%) знайшов житло самостійно.

Варто зазначити, що кожен п’ятий (21%) респондент визнає, що мав житло до того, як знайшов теперішню роботу. Це свідчить про ріст впевненості українських працівників у Польщі та більшу самостійність у прийнятті рішень, а також збільшення частки громадян України, які вільно почуваються на польському ринку нерухомості.

Чому підприємці у Польщі допомагають з житлом працівникам

Місцеві підприємці беруть участь у пошуку житла, або ж допомагають розміщувати своїх працівників через багаторічний дефіцит робочої сили в Польщі, який лише зростає.

«Польські роботодавці розуміють, що гідні умови мають вирішальне значення для підтримки конкурентоспроможності. Протягом кількох років це була головна конкурентна перевага польського ринку праці порівняно із Західною Європою. Це підтверджує перше в Польщі дослідження житлової ситуації працюючих іммігрантів. Цей факт свідчить про значну роль підприємців у процесі інтеграції іноземців у Польщі», — коментує результати дослідження голова правління Міграційної платформи EWL Анджей Коркус.

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Важливим у цьому контексті є й той факт, що 44% респондентів спочатку знайшли житло, а потім шукали роботу. Це також підкреслює значний вплив питання розміщення на вибір місця роботи для українців у Польщі.

Громадяни України переважно обирають житло близько до місця роботи:

Лише 22% респондентів вказують, що час у дорозі до місця роботи перевищує 15 хвилин;

38% добираються до місця роботи не більше ніж за 15 хвилин;

40% респондентів можуть дістатися до місця роботи пішки за той же час.

Три чверті українських мігрантів, які працюють у Польщі (75%) стверджують, що робітниче житло є прийнятним рішенням лише на початковому етапі роботи в Польщі. Відтак, українські мігранти часто сприймають робітниче житло як тимчасове, а не довгострокове рішення.

«Це відображає еволюцію потреб і очікувань мігрантів. На початку житло для працівників може бути привабливим варіантом, наприклад, через його доступність, ціну або близькість до робочого місця. Однак з часом вони хочуть більше життєвого простору та приватності, що впливає на їхній вибір», — твердить голова правління RentLito Марія Домбровська.

Опитування «Працівник з України — житло в Польщі» проводили з 13 листопада по 21 грудня 2023 року EWL Group, RentLito та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету. Загалом у дослідженні взяли участь 312 громадян України, які працюють у Польщі.

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