Естонія зробила близько 200 винятків із санкцій проти рф — Finance.ua

Естонія зробила близько 200 винятків із санкцій проти рф Сьогодні 19:45 — Світ

Естонія зробила близько 200 винятків щодо санкцій, запроваджених проти росії. Це пов’язано з перехідним періодом або коли виняток доцільний, наприклад, з міркувань безпеки.

Про це заявив головний спеціаліст відділу санкцій і контролю за стратегічними товарами МЗС Естонії Андрес Сіплане, повідомляє ERR

«Якщо олігарх, який потрапив під санкції, просто хоче отримати доступ до своїх заморожених активів, виняток не надається», — сказав він.

За його словами, для отримання винятку необхідні правова основа і вагоме обгрунтування, наприклад безпека.

«Коли почалася повномасштабна війна, у нас у портах була велика кількість добрив, які становили небезпеку для довкілля. Їх заморозили, тому що вони належали олігархам. Але ми повинні були щось робити, щоб уникнути катастрофи, тому з метою вивезення цих добрив було зроблено виняток», — навів приклад Сіплане.

Багато зі зроблених Естонією винятків якраз і пов’язані з цими добривами. До теперішнього часу майже всі добрива вивезені з Естонії, тому пов’язані з добривами винятки більше не робляться.

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Видання пише, що найчастіше винятки робляться, коли при введенні санкцій встановлюється перехідний період.

«Наприклад, серед нас в Естонії були люди, які вважали, що варто інвестувати в російський фондовий ринок. Тепер світ зрозумів, що це була не найкраща ідея, і в людей була можливість вийти з російського фондового ринку і позбутися своїх акцій до певної дати. Цей термін нещодавно настав», — розповів представник Міністерства закордонних справ.

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Сіплане повідомив, що є торгові обмеження, певні товари не можна ввозити з росії до Євросоюзу, але якщо компанія йде з російського ринку, згортає свою діяльність і у зв’язку з цим вивозить певні товари, то до певної дати міг діяти виняток.

Нові санкції часто тягнуть за собою новий перехідний період і нові винятки. Наприклад, нещодавно запроваджені санкції щодо російського алмазного бізнесу також можуть спричинити деякі винятки.

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