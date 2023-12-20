Штати ввели санкції проти міжнародної мережі, що допомагає Ірану виробляти БПЛА — Finance.ua

Штати ввели санкції проти міжнародної мережі, що допомагає Ірану виробляти БПЛА Сьогодні 12:21 — Фондовий ринок

Штати ввели санкції проти міжнародної мережі, що допомагає Ірану виробляти БПЛА

Сполучені Штати оголосили про запровадження обмежень проти майже півтора десятка осіб та організацій в Ірані та інших країнах, які забезпечували поставки необхідних компонентів для виробництва Іраном бойових безпілотників.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

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«Сьогодні OFAC запровадив санкції проти десяти організацій і чотирьох осіб, які базуються в Ірані, Малайзії, Гонконгу та Індонезії та підтримують виробництво Іраном безпілотних літальних апаратів (БПЛА)», — зазначається в повідомленні.

Мережа сприяла закупівлі компонентів американського та іноземного походження на сотні тисяч доларів для організації, що входить до іранського Корпусу вартових ісламської революції (IRGC).

«Незаконне виробництво Іраном та передача смертоносних БПЛА його терористичним проксі на Близькому Сході, а також росії сприяє загостренню напруженості, продовженню конфліктів та підриває стабільність», — заявив у цьому зв’язку заступник міністра фінансів з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

При цьому повідомляється, що паралельно із санкціями OFAC, Міністерство юстиції США оголосило обвинувачення проти організатора цієї мережі Хоссейна Хатефі Ардакані, а також його поплічника Гері Лема у злочинах, пов’язаних із незаконними закупівлями та незаконним експортом у США.

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Укрінформ За матеріалами:

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