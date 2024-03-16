Жорсткі умови: уряд Чехії планує внести зміни для українських біженців, які планують на довше залишитися в країні — Finance.ua
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Жорсткі умови: уряд Чехії планує внести зміни для українських біженців, які планують на довше залишитися в країні

Світ
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Фото: Euractiv
Фото: Euractiv
Від початку повномасштабного вторгнення велика кількість українських біженців переїхала до Чехії, де вони отримали тимчасовий захист на певний період. Однак все більше українців планують залишитися на довший період, ніж це передбачено. У свою чергу, чеський уряд планує впровадити жорсткіші умови для переселенців.
Про це пише ukraina.radio.cz.
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Голова Міністерства внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що уряд розробляє систему, яка визначатиме, за яких умов українці зможуть залишатися в країні після закінчення дії тимчасового захисту. Одним із критеріїв стане соціальна самодостатніть.
За даними видання Seznam Zprávy, для охочих залишитися у Чехії визначають суворі умови.

Ті, хто проситиме про дозвіл на тривале перебування:

  • не повинні отримувати в Чехії жодної гуманітарної допомоги;
  • повинні мати житло і роботу;
  • повинні мати доходи, яких вистачає на життя;
  • не повинні бути судимими.
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Найближчим часом цю систему презентують урядовій робочій групі, яка розробляє плани адаптації та інтеграції біженців.
Проте урядовці, які опікуються справами біженцями в країні, не згодні з такими умовами, оскільки до такої системи необхідно розробити механізм, який дасть змогу громадянам, котрі отримали відмову в довготривалому перебуванні, оскаржити це рішення.
Нагадаємо, українські біженці у Чехії для отримання фінансової допомоги мають надавати інформацію про доходи всіх членів домогосподарства.
За матеріалами:
visitukraine.today
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