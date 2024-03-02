Нідерланди приєдналися до ініціативи Чехії та виділять кошти на боєприпаси для України — Finance.ua

Нідерланди приєдналися до ініціативи Чехії та виділять кошти на боєприпаси для України Сьогодні 21:19 — Казна та Політика

Нідерланди приєдналися до ініціативи Чехії та виділять кошти на боєприпаси для України, Фото: trueua.info

Нідерланди приєднуються до ініціативи Чехії щодо швидкої доставки в Україну сотень тисяч артилерійських снарядів та нададуть понад 100 млн євро.

Про це у соцмережі Х повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

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«Перш за все важливо виконати те, що ми обіцяли, і подивитися, що ще ми можемо зробити. Саме тому Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на чеську ініціативу швидкої доставки в Україну сотень тисяч артилерійських снарядів», — написав він після конференції європейських лідерів, присвяченої допомозі Україні, яка відбулася у Парижі.

Прем'єр-міністр додає, що українські воїни мужньо відбивають атаки ворога протягом двох років, проте росія продовжує чинити тиск на передовій.

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«Ми знаємо, що путін готується до довгої війни. Ми повинні продовжувати демонструвати непохитну підтримку. Саме тому Нідерланди також укладають угоду про безпеку з Україною, щоб продовжувати надавати підтримку країні протягом наступних 10 років. Заради майбутньої безпеки України та нашої власної безпеки», — підкреслив Рютте.

Нагадаємо, Нідерланди вже приєдналися до коаліції безпілотників для України. У рамках коаліції Амстердам постачатиме Києву передові безпілотні технології та зміцнюватиме наступальний потенціал України у війні проти росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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