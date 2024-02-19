Які доходи українців вивчають при нарахуванні виплат у Чехії — Finance.ua

Які доходи українців вивчають при нарахуванні виплат у Чехії Сьогодні 17:32 — Особисті фінанси

Які доходи українців вивчають при нарахуванні виплат у Чехії

Українські біженці у Чехії для отримання фінансової допомоги мають надавати інформацію про доходи всіх членів домогосподарства.

Про це пише портал proukrainu.blesk.cz.

Українці у Чехії щомісяця подають заявку на гуманітарну допомогу і вказують, які доходи мають члени домогосподарства. На основі цієї інформації розраховується загальна сума виплат. Водночас українці інколи стикаються з тим, що їхні розрахунки у центрі зайнятості перераховують, через що вони втрачають фінансову допомогу та безплатне житло.

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Як пояснили в Центрі зайнятості в Чехії, для отримання права на фінансову допомогу розглядають доходи та майновий стан заявника та осіб, які проживають разом із ним. Необхідно додати всі доходи в Чехії, з-за кордону й суму залишку на всіх банківських рахунках кожної особи у заявці. Банківські рахунки потрібно підтвердити виписками.

Що вважається доходом під час розгляду заявки на отримання фінансової допомоги:

доходи від прибуткової діяльності: працевлаштування на основі робочого договору, робота за договором про виконання роботи (DPP) і договором про трудову діяльність (DPČ);

доходи ФОП;

кошти, надіслані з України (наприклад, пенсійні виплати та інші види фінансової допомоги, аліменти тощо).

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Доходом не вважається фінансова допомога від Центру зайнятості, надзвичайна невідкладна допомога й кошти, надані фондом, асоціацією, Фондом притулку, міграції та інтеграції або Дитячим фондом ООН.

За яким курсом рахують українські доходи в Центрі зайнятості

«Дохід в іноземній валюті конвертується в чеську валюту за обмінним курсом, оголошеним Чеським національним банком, дійсним на перший день періоду, за який визначається прибуток», — повідомляють у Центрі зайнятості.

Для конвертації валют, для яких Національний банк Чехії не оголошує відповідний обмінний курс, використовується обмінний курс цієї валюти, який зазвичай використовують банки Чехії на перший день періоду, за який визначається дохід.

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Якщо дохід, виплачений в іноземній валюті, підлягає оподаткуванню відповідно до Закону про податок на прибуток, то відповідно буде так конвертований.

Нагадаємо, в опитуванні компанії PAQ Research сказано , що кількість українських біженців, які планують залишитися у Чехії ще на два роки, збільшується. Це відбувається через затяжну війну та нестабільність в Україні.

ProUkraїnu За матеріалами:

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