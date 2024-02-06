Найдорожчі та найдешевші квартири в Чехії: скільки коштує купити цього року — Finance.ua

Найдорожчі та найдешевші квартири в Чехії: скільки коштує купити цього року Вчора 14:00 — Казна та Політика

Найдорожчі та найдешевші квартири в Чехії: скільки коштує купити цього року

На початку минулого року, за прогнозами експертів, йшлося про те, що за рік ціни на квартири в Чехії можуть впасти в середньому на вісім відсотків. Оптимістичний сценарій навіть передбачав зниження в середньому по країні на 14%.

Про це розповідає Про це розповідає seznamzpravy.cz.

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Реальність виявилася набагато сумнішою для покупців, ніж прогнози, які SZ Byznys привів минулого року у співпраці з сервером нерухомості Reality Čechy та іпотечним брокером Golem Finance.

Якщо рік тому запитувана ціна середньої чеської квартири (70 квадратних метрів) становила 4,34 мільйона крон (173,6 тис. євро), то через рік вона стала ще вищою — 4,48 мільйона (179,2 тис. євро).

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Де найдорожче та найдешевше

У столиці Середньої Чехії, Південній Моравії, Градец Кралове, Ліберець, Височин і Карлові Вари ціни зросли в порівнянні з минулим роком, в решті регіонів вони знизилися.

Середня ціна квартири тут за рік знизилася на 10 тисяч євро, до 143,6 тис євро (3,59 млн крон).

Найдорожче купити житло в Празі. Середня ціна квартири на 70 квадратів -понад 7 млн крон (280 тис. євро).

Найдешевші квартири в Устецькому краї - 1,83 млн крон (73 тис. євро).

Якщо порівняти ціни на квартири з ціновим піком, який Чехія пережила в квітні 2022 року, то цифри набагато сприятливіші. У Пардубіцькому краї менше ніж за два роки середня квартира подешевшала на понад 15% (тобто приблизно на 600 тис.), у Карлових Варах — на 13%, у Їгочеських та Устецьких — майже на 12%.

Квартири у регіонах

Вартість житла суттєво відрізняється у різних частинах Чехії. В середньому ціни за квартиру у 70 кв. м такі:

Прага — 7,32 млн крон (292,8 тис. євро);

Південноморавський край — 5,38 млн крон (215,2 тис. євро);

Середньочеський край — 4,86 млн крон (194,4 тис. євро);

Краловоградецький край — 4,45 млн крон (178 тис. євро);

край Височина — 4,18 млн крон (167,2 тис. євро).

Ліберецький край — 3,89 млн крон (155,6 тис. євро);

Південночеський край — 3,83 млн крон (153,2 тис. євро);

Пльзенський край — 3,78 млн крон (151,2 тис. євро);

Оломоуцький край — 3,76 млн крон (150,4 тис.євро);

Злінський край — 3,56 млн крон (143,6 тис. євро);

Пардубицький край — 3,5 млн крон (140 тис. євро);

Карловарський край — 3,18 млн крон (127,2 тис. євро);

Мораво-Сілезький край — 2,54 млн крон (101,6 тис. євро);

Устецький край — 1,83 млн крон (73,2 тис. євро).

За словами Лібора Остатека, експерта з іпотечного кредитування Broker Trust і Golem Finance, на ринку надзвичайно мало об'єктів нерухомості. «На даний момент є лише близько 36% — приблизно третина — нерухомості, яка вийшла на ринок у період між 2010 і 2012 роками, коли це був пік пропозиції», — каже він.

«Пропозиція порівняно невелика, тому падіння цін було не таким великим, як ми очікували. 15 років тому у нас було 100 000 об'єктів нерухомості на порталі, зараз у нас 40 000», говорить Міхал Піх, генеральний директор веб-сайту Reality Čechy.

За словами Мілана Рочека з компанії Dataligence, ціни «замерзли» ще й тому, що між власниками квартир і потенційними покупцями розгорілася своєрідна битва. Їх уявлення про ціну не виправдалися. Після історичного досвіду кризових 2009−2012 років значна частина власників вирішила не продавати і чекати.

Ще до ковіду Чехія була в прийнятному діапазоні щодо наявності житла. Але потім відношення виплати іпотеки за середню квартиру до чистого доходу підскочило з 46 до нинішніх 62%. При цьому ідеальним вважається віддавати в іпотеку третину чистого доходу.

Погіршенню ситуації сприяло скасування податку на придбання майна. Чотири відсотки, сплачені покупцем, зникли з вартості. По-третє, ковід послабив параметри надання іпотеки. А через ковідну паузу люди заощадили величезні фінансові резерви.

Нині резерви все ще здебільшого знаходяться на поточних, ощадних або строкових рахунках. Але незабаром, за словами експертів, вони знову почнуть заселятися в квартири. «На інвесторів припадає приблизно половина нашого загального попиту на квартири, і вони зараз практично не працюють. Для багатьох інвесторів зараз краще покласти гроші десь на ощадкнижку під 3,5,4 відсотки, ніж вкладати їх у нерухомість, де у них проблеми з орендарями», — вважає Лібор Остатек.

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