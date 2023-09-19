Україна і Чехія поглиблюватимуть співпрацю в розвитку сталої енергетики — Finance.ua

Україна і Чехія поглиблюватимуть співпрацю в розвитку сталої енергетики Сьогодні 05:04 — Енергетика

Заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков провів зустріч з урядовою делегацією Чеської Республіки у складі Надзвичайного і Повноважного посла Чеської Республіки в Україні Радека Матули, урядового уповноваженого з питань відбудови України МЗС Чеської Республіки Томаша Копечного та радника з Національної безпеки Офісу Уряду Чеської Республіки Томаша Пояра.

Ярослав Демченков поінформував представників чеської сторони про поточний стан в українській енергетиці, а також хід ремонтних і відновлювальних робіт, які ведуться у межах підготовки до наступного опалювального сезону.

Заступник міністра подякував Чехії за допомогу, надану українському енергосектору, та наголосив на поточних потребах енергетичних компаній. З Чехії в Україну вже надійшло 12 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою близько 45 тонн, у складі якої, зокрема, трансформатори струму, трансформатори напруги, легкові автомобілі, а також інше обладнання і устаткування, необхідне для проведення відновлювальних робіт на об'єктах, що зазнали російських атак.

Особливу увагу на зустрічі сторони приділили питанням поглиблення співпраці в галузі відновлюваної та атомної енергетики. Чеська сторона підтвердила зацікавленість у реалізації проєктів, пов’язаних з відновленням і розвитком українського енергосектору, зокрема у галузі вітрової і сонячної енергетики. Обговорювалися питання підготовки відповідного меморандуму між країнами, який стане сигналом для бізнесу і приватного капіталу для участі у відповідних спільних проєктах.

Також учасники зустрічі підтвердили взаємний інтерес у розвитку співпраці у водневій галузі. Зокрема обговорювалися спільні дослідження коридору газотранспортної мережі України, Словаччини і Чехії для транспортування водню, його використання для промисловості та інших споживачів цих країн і надалі - Німеччини.

Сторони також обговорили перспективи співпраці в атомній галузі і взаємодію на міжнародному рівні задля забезпечення ядерної і радіаційної безпеки. Від імені міністра енергетики Германа Галущенка Ярослав Демченков подякував Чехії, яка співголовує у робочій групі «Президентська Формула миру: радіаційна та ядерна безпека», за плідну роботу і висловив упевненість у подальшій конструктивній співпраці в цьому напрямку.

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