Чехія підготує програму добровільного повернення українських біженців — Finance.ua
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Чехія підготує програму добровільного повернення українських біженців

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Чехія підготує програму добровільного повернення українських біженців
Чехія підготує програму добровільного повернення українських біженців
Чехія підготує спеціальну програму добровільного повернення біженців в Україну, що передбачає, зокрема, надання допомоги та відшкодування частини витрат у таких випадках.
Про це повідомляє Radio Prague International.
Чеський уряд планує визначитися з видом підтримки, на яку будуть виділені кошти, а потім запустити проєкт. Це передбачає проєкт шостої поправки до закону, відомий як lex Ukrajina, який стосується прав та обов’язків українських біженців у Чеській Республіці.
Поправка також має продовжити на один рік надання тимчасового захисту, а саме до кінця березня 2025 року.
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За даними МВС Чехії, у країні перебуває 360,9 тис. біженців з України з візами тимчасового захисту, більшість із них — жінки та діти. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) нещодавно закликало країни, що приймають, не примушувати біженців до повернення на Батьківщину.
«Необхідно реагувати на зростаючий попит іноземців на допомогу в поверненні до України. Хоча ситуація в Україні багато в чому незадовільна, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні», — заявили ініціатори поправки.
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У документах, які супроводжують аргументацію до законопроєкту, вони водночас зазначають, що розвиток подій ще не вказує на те, що війна незабаром закінчиться і біженці зможуть повернутися до України.
Згідно з опитуванням «Голос українців», проведеним PAQ Research спільно з соціологами Чеської академії наук, у червні повернутися додому хотіла чверть біженців. Рік тому кількість охочих повернутися становила третину опитаних респондентів. Половина учасників опитування повідомила, що вони однозначно планують залишитись за кордоном.

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За матеріалами:
Укрінформ
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