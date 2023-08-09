Більшість українських біженців у Чехії живуть за межею бідності — Finance.ua
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Більшість українських біженців у Чехії живуть за межею бідності

Особисті фінанси
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Більшість українських біженців у Чехії живуть за межею бідності
Більшість українських біженців у Чехії живуть за межею бідності
Доходи більшості українських біженців у Чехії перебувають за межею бідності, а значна частина з них працює на некваліфікованих посадах.
Про це свідчать результати дослідження агентства PAQ, передає портал Novinky.
Згідно з дослідженням агентства, 68% біженців живуть за межею бідності, тоді як 45% домогосподарств протрималися б менше місяця на свої заощадження.
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67% економічно активних біженців знайшли роботу, хоча більше половини з них працюють на менш кваліфікованій посаді, а понад 40% навіть значно нижче своєї кваліфікації, і, таким чином, їхній трудовий потенціал не може бути повністю використаний.
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«Некваліфікована робота означає багато проблем. Дві третини біженців заробляють лише до 150 крон нетто на годину. Чверть повинна мати більше роботи, щоб утримувати себе», — сказано в дослідженні.
Третина респондентів також заявили, що вони працюють без соціального і медичного страхування, а також без відпусток. Дві третини біженців стверджують, що їхній заробіток становить до 150 крон на годину.
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Біженці називають недостатнє знання чеської мови найбільшою перешкодою для пошуку роботи (71%). Також проблемою є неможливість доглядати за дітьми (29%) або проблеми з визнанням українських документів про освіту (28%).
Приблизно половина біженців (49%) живуть в орендованому житлі. Це пов’язано зі змінами в законодавстві, згідно з якими тільки вразливі особи, тобто діти, люди похилого віку або особи, які доглядають за дітьми до 6 років, мають право на безкоштовне житло після перших 150 днів з моменту надання тимчасового захисту.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
Українська правда
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