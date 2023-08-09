Більшість українських біженців у Чехії живуть за межею бідності — Finance.ua

Більшість українських біженців у Чехії живуть за межею бідності Сьогодні 18:01 — Особисті фінанси

Більшість українських біженців у Чехії живуть за межею бідності

Доходи більшості українських біженців у Чехії перебувають за межею бідності, а значна частина з них працює на некваліфікованих посадах.

Про це свідчать результати дослідження агентства PAQ, передає портал Novinky.

Згідно з дослідженням агентства, 68% біженців живуть за межею бідності, тоді як 45% домогосподарств протрималися б менше місяця на свої заощадження.

67% економічно активних біженців знайшли роботу, хоча більше половини з них працюють на менш кваліфікованій посаді, а понад 40% навіть значно нижче своєї кваліфікації, і, таким чином, їхній трудовий потенціал не може бути повністю використаний.

«Некваліфікована робота означає багато проблем. Дві третини біженців заробляють лише до 150 крон нетто на годину. Чверть повинна мати більше роботи, щоб утримувати себе», — сказано в дослідженні.

Третина респондентів також заявили, що вони працюють без соціального і медичного страхування, а також без відпусток. Дві третини біженців стверджують, що їхній заробіток становить до 150 крон на годину.

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Біженці називають недостатнє знання чеської мови найбільшою перешкодою для пошуку роботи (71%). Також проблемою є неможливість доглядати за дітьми (29%) або проблеми з визнанням українських документів про освіту (28%).

Приблизно половина біженців (49%) живуть в орендованому житлі. Це пов’язано зі змінами в законодавстві, згідно з якими тільки вразливі особи, тобто діти, люди похилого віку або особи, які доглядають за дітьми до 6 років, мають право на безкоштовне житло після перших 150 днів з моменту надання тимчасового захисту.

Українська правда За матеріалами:

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