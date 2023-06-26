Десятки тисяч українців у Чехії шукатимуть нове житло: причини — Finance.ua

Десятки тисяч українців у Чехії шукатимуть нове житло: причини Сьогодні 09:00

Нові правила оплати житла для біженців з України, які набудуть чинності у Чехії з 1 липня, призведуть до масового переїзду українців. У Мінпраці підрахували, що проблема пошуку нового житла торкнеться до 50 тисяч людей.

При цьому є ризики нестачі житла та масового повернення біженців до України, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на seznamzpravy.cz

В уряді готуються до масової міграції українців

У зв’язку із зміною умов розміщення військових біженців з України, у Мінпраці Чехії проаналізували можливу ситуацію після 1 липня. У документі відомства попереджають про можливу внутрішню міграцію та ризик того, що десятки тисяч людей можуть втратити тимчасове житло.

На найближчі два тижні після введення нових правил у відомстві радять мобілізувати можливості розміщення у кризових ситуаціях та, можливо, розширити транспортні можливості для повернення людей до України.

«Є загроза масового браку житла, переїзду біженців без житла до центрів, особливо Праги, масового від'їзду назад в Україну. Наслідки ситуації можуть взяти на себе муніципалітети», — наголошується в документі для розгляду на засіданні уряду.

Кількість українських біженців, яким доведеться переїжджати, оцінюється від 38 000 до 50 000 осіб.

«Не всі зможуть знайти нове житло, у тому числі й тому, що ринок житла часто переповнений: пропозицій мало, орендна плата дуже висока для біженців. При цьому частина доходів біженців від допомоги зменшиться», — описується в документі суть проблеми.

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