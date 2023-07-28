Кому з українців відмовляють у тимчасовому захисті в Чехії: офіційне роз’яснення — Finance.ua
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Кому з українців відмовляють у тимчасовому захисті в Чехії: офіційне роз’яснення

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Кому з українців відмовляють у тимчасовому захисті в Чехії: офіційне роз’яснення
Кому з українців відмовляють у тимчасовому захисті в Чехії: офіційне роз’яснення, www.voanews.com
Українці, які мають у Чехії дійсний дозвіл на проживання, не повинні відмовлятися від нього, щоб отримати тимчасовий захист. Таке попередження для українських громадян опублікувало Міністерство внутрішніх справ країни.
У таких випадках можна подати заяву на отримання візи толерантності, яка надається у зв’язку з війною в Україні, повідомляє proukrainu.blesk.cz.
У МВС Чехії застерігають українців не відмовлятися від дозволу на проживання, щоб отримати тимчасовий захист. Роз’яснення опублікували на спеціальній сторінці для українців у Facebook «Naši Ukrajinci».
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Зазначається, що українці, які мають дійсний дозвіл на проживання, але відмовляються від нього чи не оновлюють його, не мають право на тимчасовий захист.
В таких випадках можна отримати візу толерантності (vízum za účelem strpění), яку надають у зв’язку з війною в Україні. Втім, така віза має суттєві відмінності від тимчасового захисту:
  1. не надає вільного доступу до ринку праці, необхідно подавати заяву на отримання дозволу на працевлаштування до центру зайнятості;
  2. не дає права на отримання гуманітарної допомоги, в тому числі допомоги з житлом;
  3. не дає права на державне медичне страхування.
До документів, які передбачають дійсний дозвіл на проживання, належать:
  • довгострокова віза;
  • посвідка на проживання;
  • робоча чи «синя» карта.
У міністерстві зазначають, що вчасне продовження дозволу на проживання забезпечить можливість подальшого перебування та працевлаштування в Чехії, незважаючи на розвиток подій в Україні.
«Заміна поточної посвідки на проживання на візу з метою толерантності перебування не є прийнятною альтернативою, оскільки це тільки тимчасове рішення. Після закінчення терміну дії візи ви не матимете дозволу повернутися до початкової посвідки на проживання чи подати заяву на іншу», — звертають увагу у відомстві.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
РБК-Україна
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