Де у Чехії найдешевше орендувати житло: ціни в регіонах — Finance.ua

Де у Чехії найдешевше орендувати житло: ціни в регіонах Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Де у Чехії найдешевше орендувати житло: ціни в регіонах

Із 1 липня у Чехії змінилися умови проживання українських біженців. Через 5 місяців перебування більшості українців треба орендувати житло самостійно.

Для того, щоб вистачало грошей на оренду, біженцям радять переїжджати в регіони. Де у Чехії найдешевше орендувати квартиру, розповідає proukrainu.blesk.cz

Де орендна плата за квартири нижча

Найдорожче житло — у Празі. У столиці Чехії квадратний метр обійдеться в середньому у 342 крони (14,34 євро). Тим, хто хоче жити тільки у столиці, слід знати, що найдешевші квартири розташовані у периферійних районах Праги із поганою доступністю до центру. Найдешевші квартири у Чехії можна знайти в Устецькому (172 крони — 7,21 євро) та Моравсько-Сілезькому краях (180 крон — 7,54 євро).

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Низькі ціни на житло в цих регіонах пов’язані із промисловим минулим та розташуванням поблизу кордонів. Наприклад, місто Острава на північному сході Чехії за 15 км від кордону з Польщею — третє за величиною після Праги та Брно. Місто відоме важкою промисловістю в минулому. Зараз Острава хоч і починає різнопланово розвиватися, але мине чимало часу, поки орендна плата відповідатиме новому рівню.

Чому великі квартири орендувати вигідніше

На порталі BezRealitky радять орендувати квартири більшої площі, щоб зекономити гроші. Менше житло дорожче у співвідношенні до площі. У великих квартирах можна проживати спільно з іншими сім'ями. Наприклад, якщо орендувати чотирикімнатну квартиру, то кілька людей зекономлять тисячі крон на місяць, ніж якби кожен жив окремо.

На що звертати увагу при пошуках житла

Низька ціна при оренді житла інколи має насторожити — можливо, квартира має приховані недоліки.

Наприклад, у квартирах із слабким опаленням і високою вологістю повітря часто з’являється цвіль, у неутеплених квартирах взимку опалення буде обходитися дорожче. У старих м’яких меблях можуть жити кліщі.

Істотно дешевші квартири, в ремонт яких власники не хочуть вкладати гроші. Також через оголошення можна натрапити на несанкціоновані житлові приміщення, як гаражі чи підвали, які здають через те, що на ринку спостерігається дефіцит квартир малої площі, а ціни на них зросли. Слід враховувати, що проживання у таких приміщеннях шкідливе для здоров’я.

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