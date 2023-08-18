З вересня зміняться правила надання гуманітарного житла в Чехії — Finance.ua

З вересня зміняться правила надання гуманітарного житла в Чехії Сьогодні 14:00 — Нерухомість

З вересня зміняться правила надання гуманітарного житла в Чехії

З 1. 9. 2023 року надаватиметься державне гуманітарне житло, яке розміщене у Центральночеському краї, лише через KACPU в Кладні та KACPU в Кутній Горі.

Про це повідомляє офіційний веб-портал для іноземців, які проживають або хочуть жити на території Чехії.

Державне гуманітарне житло надається як первинна допомога особам, які рятуються від збройного конфлікту в Україні і ще не знайшли собі житло в Чеській Республіці.

Детальну інформацію про державне гуманітарне житло можете знайти на сторінці «Державне гуманітарне житло з 1 липня 2023 року».

Якщо ви хочете подати заяву на отримання державного гуманітарного житла в Центральночеському краї, зверніться до KACPU в Кладні або до KACPU в Кутній Горі. Державне гуманітарне житло в Центральночеському краї надається через вищезазначені KACPU та може бути надане в будь-якому населенному пункті цього регіону в залежності від вільних місць.

Якщо ви вже маєте житло і вам потрібно лише подати заяву на тимчасовий захист, зверніться до KACPU за місцем вашого проживання.

uamedia За матеріалами:

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