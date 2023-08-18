З вересня зміняться правила надання гуманітарного житла в Чехії — Finance.ua
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З вересня зміняться правила надання гуманітарного житла в Чехії

Нерухомість
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З вересня зміняться правила надання гуманітарного житла в Чехії
З вересня зміняться правила надання гуманітарного житла в Чехії
З 1. 9. 2023 року надаватиметься державне гуманітарне житло, яке розміщене у Центральночеському краї, лише через KACPU в Кладні та KACPU в Кутній Горі.
Про це повідомляє офіційний веб-портал для іноземців, які проживають або хочуть жити на території Чехії.
Державне гуманітарне житло надається як первинна допомога особам, які рятуються від збройного конфлікту в Україні і ще не знайшли собі житло в Чеській Республіці.
Детальну інформацію про державне гуманітарне житло можете знайти на сторінці «Державне гуманітарне житло з 1 липня 2023 року».
Якщо ви хочете подати заяву на отримання державного гуманітарного житла в Центральночеському краї, зверніться до KACPU в Кладні або до KACPU в Кутній Горі. Державне гуманітарне житло в Центральночеському краї надається через вищезазначені KACPU та може бути надане в будь-якому населенному пункті цього регіону в залежності від вільних місць.
Якщо ви вже маєте житло і вам потрібно лише подати заяву на тимчасовий захист, зверніться до KACPU за місцем вашого проживання.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
uamedia
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