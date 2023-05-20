Чехія скоротить фінансову підтримку українських біженців з 1 липня: що відомо — Finance.ua

Чехія скоротить фінансову підтримку українських біженців з 1 липня: що відомо Сьогодні 12:33 — Особисті фінанси

Чехія скоротить фінансову підтримку українських біженців з 1 липня: що відомо

Чехія активно підтримувала українських біженців з перших днів повномасштабної війни. Найбільше коштів країна спрямувала на гуманітарну допомогу. За даними Міністерства фінансів Чехії, ця сума становить понад 1,5 млрд євро.

Частину цієї суми, а саме 315 млн євро, виплатили чехам, які прийняли у своєму житлі українців. Ще частину витратили на медичні послуги для біженців — близько 240 мільйонів євро.

Усі витрати Чехії на гуманітарні цілі становлять 1,52 мільярда євро (35,8 млрд чеських крон). Додамо, що значну частину коштів виділили з державного бюджету — 24,6 мільярда крон.

Однак щоб скоротити витрати з державного бюджету, вже з 1 липня 2023 року Чехія змінить підхід до фінансових виплат.

Як зміниться фінансова підтримка українців у Чехії з 1 липня

Правила підтримки біженців зміняться в липні. Головні зміни стосуватимуться компенсації за житло. Країна скасує виплати чехам, які прихистили українців у своєму житлі. Натомість безпосередньо українці отримуватимуть гроші для оренди помешкання:

3000 чеських крон на людину у квартирі, яка внесена в реєстр;

2400 крон — у незареєстрованому житловому приміщенні.

Цей крок дозволить не лише зменшити видатки. Чеська влада прагне стимулювати українців працевлаштуватися й відповідно мати спроможність оплачувати житло.

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Зверніть увагу, що сума фінансового нарахування біженцям може відрізнятися. Причиною є оцінка заробітку й заощаджень біженців, яку проведуть після того, як біженець подасть заяву на отримання нової допомоги.

Аби вчасно отримати фінансову допомогу, відповідну заявку слід подати найближчим часом, бажано до кінця травня.

Нагадаємо, що крім запровадження адресної допомоги на житло зміниться й розмір виплат. У березні чеський парламент схвалив законопроєкт «Lex Ukrajina», який змінює правила гуманітарних виплат для біженців з України.

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