За рік українці заплатили до бюджету Чехії $380 млн податків — Finance.ua

За рік українці заплатили до бюджету Чехії $380 млн податків Сьогодні 17:03

За рік українці заплатили до бюджету Чехії $380 млн податків

Станом на кінець квітня 91 000 українських біженців легально працюють у Чехії, пишуть Hospodaske Noviny. Близько 85% працюючих українців перебувають у застрахованих трудових відносинах та сплачують страхові внески та податки державі. 2022 року українці заплатили у вигляді податків і зборів суму, еквівалентну $376 млн.

Українці самостійно сплачують страхові внески, якщо їхня щомісячна зарплата перевищує 10 000 крон ($465), а у разі укладання трудового договору, за яким можна працювати не більше 20 годин на тиждень, страхові внески сплачуються при заробітку понад 4 000 крон.

Міністерство праці відзначає збільшення кількості українців, які цього року уклали довгострокові контракти з роботодавцями на повний робочий день. Водночас близько 80% українців, як і раніше, працюють на низькооплачуваній роботі. Наприкінці квітня 225 100 українців віком від 18 до 65 років у Чеській Республіці мали захисні візи.

uamedia За матеріалами:

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