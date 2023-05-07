За рік українці заплатили до бюджету Чехії $380 млн податків — Finance.ua
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За рік українці заплатили до бюджету Чехії $380 млн податків

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За рік українці заплатили до бюджету Чехії $380 млн податків
За рік українці заплатили до бюджету Чехії $380 млн податків
Станом на кінець квітня 91 000 українських біженців легально працюють у Чехії, пишуть Hospodaske Noviny. Близько 85% працюючих українців перебувають у застрахованих трудових відносинах та сплачують страхові внески та податки державі. 2022 року українці заплатили у вигляді податків і зборів суму, еквівалентну $376 млн.
Українці самостійно сплачують страхові внески, якщо їхня щомісячна зарплата перевищує 10 000 крон ($465), а у разі укладання трудового договору, за яким можна працювати не більше 20 годин на тиждень, страхові внески сплачуються при заробітку понад 4 000 крон.
Міністерство праці відзначає збільшення кількості українців, які цього року уклали довгострокові контракти з роботодавцями на повний робочий день. Водночас близько 80% українців, як і раніше, працюють на низькооплачуваній роботі. Наприкінці квітня 225 100 українців віком від 18 до 65 років у Чеській Республіці мали захисні візи.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
uamedia
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