У Чехії українські біженці сплатили більше податків, аніж отримали допомоги — Finance.ua
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У Чехії українські біженці сплатили більше податків, аніж отримали допомоги

Світ
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У Чехії українські біженці сплатили більше податків, аніж отримали допомоги
У Чехії українські біженці сплатили більше податків, аніж отримали допомоги
У 2023 році українські біженці в Чехії заплатять податки, сума яких є більшою, ніж обсяг соціальної допомоги. Як відомо, у країні працює приблизно 60% переселенців з України віком від 18 до 65 років.
Про це заявив міністр праці Чехії Маріан Юречка під час прес-конференції після зустрічі із депутатом німецького парламенту Зеппом Мюллером, повідомляє портал Новини. Live з посиланням на ČTK.
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Він зауважив, що у Німеччині цей показник сягає лише 9%.
За його словами, Чехія може стати для інших країн ЄС гарним прикладом з працевлаштування біженців.
«Ми країна, в якій припадає найбільша кількість біженців з України на душу населення. У нас дуже добре йдуть процеси адаптації та інтеграції, а також включення до ринку праці. Ми коригуємо правила, щоб якнайшвидше інтегрувати українських біженців. Цього тижня на ринку праці активно працювало понад 122 тисячі українських біженців. І ця кількість постійно зростає», — наголосив міністр праці.
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Проте конкретної суми, яку заплатять біженці, він не назвав.
«Цього року сума, яку вони заплатять у вигляді податків, буде вищою, ніж та, яку держава витратить на їхню підтримку», — додав Маріан Юречка.
У Міністерстві праці та соціальних питань раніше повідомляли, що наразі чеські візи захисту мають приблизно 360 тисяч українців.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
Novyny.live
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