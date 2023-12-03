У Чехії українські біженці сплатили більше податків, аніж отримали допомоги — Finance.ua

У Чехії українські біженці сплатили більше податків, аніж отримали допомоги Сьогодні 06:13 — Світ

У Чехії українські біженці сплатили більше податків, аніж отримали допомоги

У 2023 році українські біженці в Чехії заплатять податки, сума яких є більшою, ніж обсяг соціальної допомоги. Як відомо, у країні працює приблизно 60% переселенців з України віком від 18 до 65 років.

Про це заявив міністр праці Чехії Маріан Юречка під час прес-конференції після зустрічі із депутатом німецького парламенту Зеппом Мюллером, повідомляє портал Новини. Live з посиланням на ČTK.

Читайте також Робота в Чехії: які вакансії та зарплати пропонують українцям без знання мови

Він зауважив, що у Німеччині цей показник сягає лише 9%.

За його словами, Чехія може стати для інших країн ЄС гарним прикладом з працевлаштування біженців.

«Ми країна, в якій припадає найбільша кількість біженців з України на душу населення. У нас дуже добре йдуть процеси адаптації та інтеграції, а також включення до ринку праці. Ми коригуємо правила, щоб якнайшвидше інтегрувати українських біженців. Цього тижня на ринку праці активно працювало понад 122 тисячі українських біженців. І ця кількість постійно зростає», — наголосив міністр праці.

Читайте також Де українцям шукати роботу в Чехії: корисні сайти вакансій

Проте конкретної суми, яку заплатять біженці, він не назвав.

«Цього року сума, яку вони заплатять у вигляді податків, буде вищою, ніж та, яку держава витратить на їхню підтримку», — додав Маріан Юречка.

У Міністерстві праці та соціальних питань раніше повідомляли, що наразі чеські візи захисту мають приблизно 360 тисяч українців.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.