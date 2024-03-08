Робота в Чехії: що треба знати про агентства з працевлаштування — Finance.ua

Робота в Чехії: що треба знати про агентства з працевлаштування Сьогодні 20:31 — Особисті фінанси

Робота в Чехії: що треба знати про агентства з працевлаштування

У Чехії поширені агентства із працевлаштування, які допомагають владнати організаційні питання іноземним працівникам. Водночас у країні чимало таких компаній, які працюють у «сірій зоні» чи нелегально.

Що українцям треба знати про співпрацю з агентством із працевлаштування — розповідає proukrainu.blesk.cz

Як агентство допомагає з працевлаштуванням

Обираючи агентство з працевлаштування, спершу варто перевірити його офіційну реєстрацію та дозвіл на на надання посередницьких послуг. Це можна зробити на сайті Центру зайнятості за назвою або ідентифікаційним номером.

Співпраця із агентством передбачає підписання стандартну угоду між працівником і роботодавцем. За таким контрактом людина стає працівником агенції. Агентство також укладає угоду про надання послуг з компанією-замовником. Тобто агенція підбирає людей, заключає із ними трудові договори, після чого направляє працівників до замовника.

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Тип договору між працівником та агентством — це класичний трудовий договір з обмеженим терміном дії. Водночас підписується угода про тимчасове направлення до конкретного роботодавця. Трудовий договір із агенцією діє разом із угодою про тимчасове направлення.

Працівник має отримати та підписати офіційний документ із інформацією про вакансію: описом посади, робочі години, рівень зарплати, надбавки, право на відпустку. Згідно із законодавством, агенція праці повинна гарантувати своїм працівникам дотримання однакових умов із працівниками, які працевлаштовані без посередників.

У пакеті документів також можуть бути: медогляд, інструктаж з безпеки праці, згода з обробкою персональних даних.

Оскільки роботодавцем є агенція з працевлаштування, то ця компанія зобов’язана зареєструвати працівника у медичній страховій компанії та в управлінні соціального забезпечення і сплачувати відповідні внески. Агентство також має забезпечити оплату праці згідно договору та порівнянних робочих умов. Саме на ці аспекти варто звернути увагу, щоби не натрапити на шахраїв.

Як дізнатися майбутню зарплату з опису вакансії

У Чехії є поняття зарплати нетто і брутто. Нетто — це «чисті» гроші, які виплачують працівнику після вирахування усіх податків. Брутто — це повний заробіток до відрахувань, який вказують у договорі.

Вивчаючи оголошення про роботу, слід звернути увагу, про який тип зарплати ідеться. Якщо вказано 190 крон за годину «чистими», то за 160 годин у місяць людина отримає на банківський рахунок 30 400 крон. Якщо йдеться про 190 крон брутто, то на рахунок надійде у стандартному випадку 25 066 крон.

Вирахувати «чисту» зарплату із брутто чи навпаки можна в онлайн-калькуляторах, наприклад, за посиланням . У робочому договорі зазвичай вказується місячна зарплата брутто.

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Водночас слід розрізняти базову ставку чи понаднормову оплату. Якщо пропонують 190/год «чистими» за роботу на складі, після відпрацювання 160 годин на місяць без понаднормових та бонусів можна розраховувати на 30 400.

В іншому варіанті 190 крон/год може бути максимальною, але не гарантованою ставкою. На неї можна розраховувати згідно встановлених законом доплат. Деякі з них фіксовані.

Наприклад, за роботу у державне свято — надбавка у розмірі 100% з середнього погодинного заробітку. За роботу в нічну зміну — від 10% у приватному секторі або 20% у державному секторі.

Іноді 190 крон — це можлива частка. Її можна отримати за роботу в нічну зміну (+10%), у вихідний день (+10%). Але кількість таких змін не гарантована договором. Агенція може мати усну домовленість із замовником про очікувану кількість «дорожчих» змін та понаднормових.

Які умови мають бути прописані згідно з законом

Усі штрафи та відрахування повинні бути прописані у договорі з агентством чи в угоді про тимчасове розміщення.

Слід бути готовим, що із зарплати може вираховуватись частина до кількох сотень крон на місяць на страхування. Воно покриває відповідальність у випадку пошкодження майна компанії, до якої направили на роботу.

Ті, хто був найнятий через агенцію, мають працювати за однакових умов з іншими працівниками — це стосується умов праці, робочої доби, зарплатні, надбавок і бонусів, а також штрафів.

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Буває, що працівники з агентства більше заробляють — це пов’язано із тим, що іноземці частіше погоджуються на понаднормову роботу. Якщо «агентурні» працівники заробляють менше за інших, це може свідчити про незнання принципів роботи з агентства та власних прав. Цим можуть користуватися недобросовісні агенції, нараховуючи «штрафи» та незаконно вираховувати гроші з працівників.

Трапляється, що агентства працюють напівлегально. Компанія-замовник виплачує агенції гроші за відпрацьовані години робітників з урахуванням агентської комісії. Після цього агенція вираховує власну комісію та виплачує працівникам зарплати.

Водночас агенція ще має сплатити за кожного працівника податки. Тому на практиці компанії підписують з працівниками декілька договорів, за якими людина отримує повну зарплату, але у кількох виплатах. Агенція оплачує медичне і соціальне страхування лише з частини зарплати працівника і економить суттєві суми. Це так звана «сіра зона», у якій працюють чимало агенцій з працевлаштування.

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