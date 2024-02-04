Як отримати одноразову фінансову допомогу на екстрений випадок у Чехії — Finance.ua
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Як отримати одноразову фінансову допомогу на екстрений випадок у Чехії

Особисті фінанси
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Як отримати одноразову фінансову допомогу на екстрений випадок у Чехії
Як отримати одноразову фінансову допомогу на екстрений випадок у Чехії
Формуляр для подачі на mimořádná okamžitá pomoc (екстрена невідкладна допомога) відтепер є українською мовою. Такий варіант спеціально для українців створило Міністерство праці і соціальних справ Чехії.
Про це пише proukrainu.blesk.cz.

Коли надається

Це одноразова фінансова допомога від чеського уряду. На неї мають право не лише громадяни Чехії, а й українські біженці. За словами представників Мінпраці ЧР, така виплата — остання можлива підтримка, якщо українці уже вичерпали гуманітарну допомогу, або є вразливими особами. Її можна просити у випадку надзвичайних ситуацій пов’язаних із житлом.

Як подати

Існує кілька варіантів подання заяви на ЕНД:
  • фізичне подання у відділенні «Уряду праці» за місцем фактичного проживання;
  • електронне подача через ідентифікацію громадянина (наприклад, банківське ID).
Донедавна формуляр для подачі на екстрену невідкладну допомогу був доступний лише чеською мовою. Але відтепер, Мінпраці Чехії полегшило умови заповнення для українців, та зробило заявку українською.
Важливо, що попри те, що сам формуляр написаний українською — заповнювати його та вносит свої дані туди треба чеською.
Нагадаємо, більшість українських біженців у Чехії оплачують житло самостійно. Половині людей доводиться віддавати за дах над головою більше 30% своїх доходів.Водночас чверті працевлаштованих біженців не вистачає грошей, щоб покривати щоденні витрати. В середньому родина втікачів від війни віддає 17 200 чеських крон (28,3 тис. грн) на місяць за оренду квартири, а за кімнату в гуртожитку — 8 300 чеських крон (13,6 тис. грн).

Довідка Finance.ua:

  • За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на 21 січня 2024 року у Чехії перебували приблизно 379 400 людей із України зі статусом тимчасового захисту.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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