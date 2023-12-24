У Чехії підвищують мінімалку: скільки можуть заробити українці — Finance.ua

У Чехії підвищують мінімалку: скільки можуть заробити українці Сьогодні 09:22 — Особисті фінанси

У Чехії підвищують мінімалку: скільки можуть заробити українці

У Чехії з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата зросте на 65 євро. Таке підвищення буде найвищим за весь час.

Працівники отримуватимуть від 671 євро після усіх відрахувань, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz

Як зміниться розмір ставок працівників

Наступного місяця мінімальна зарплата у Чехії зросте з 17 300 крон (706 євро або 28 682 грн) до 18 900 крон (771,44 євро або 31 335 грн) до відрахувань. Постанову про підвищення уряд затвердив 13 грудня. Профспілки виступали за ще більше зростання мінімальних ставок оплати праці.

Робітник повинен отримувати мінімум 16 442 крони чистими. Погодинна мінімальна зарплата в Чехії з січня 2024 зросте з 103,8 крон (172 грн) до 112,5 крон (186,7 грн).

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Наступного року мінімальна зарплата має становити 41% середньої зарплати. До 2028 року планується збільшувати мінімалку так, щоб вона досягла 45% середньої зарплати щороку.

«Уряд підтвердив постанову про підвищення мінімальної заробітної плати на 1600 крон. Зростання буде найвищим в історії (в номінальному вираженні). Водночас ми крок за кроком будемо виконувати мету, що упродовж п’яти років мінімальна заробітна плата буде поступово підвищуватися до 45% середньої заробітної плати», — заявив міністр праці Маріан Юречка.

Попередній раз у Чехії підвищували мінімальну зарплатню у січні 2023 року -на 1100 крон (1825 грн).

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Підвищення буде стосуватися чотирьох із восьми рівнів гарантованої заробітної плати, яка виплачується відповідно до вимог, відповідальності та кваліфікації роботи. Три найнижчі рівні зростуть на 1600 крон (2655 грн), а найвищі на 3200 крон (5310 грн).

Скільки можуть заробити українці у Чехії

Роботу в Чехії знайшли понад половина працездатних біженців — 117 тисяч людей. Зараз працювати у Чехії мають можливість українці з тимчасовим захистом в цій країні.

Провідними секторами є виробництво товарів масового попиту, автомобілебудування та логістика. Країна є своєрідним хабом між Західною та Східною Європою для великих логістичних операторів, таких як DHL, пояснили в міграційній платформі EWL.

«Тому багато вакансій саме в галузі логістики та складування — вантажників, операторів, де потрібно укомплектовувати і пакувати різноманітні посилки», — зазначила менеджер міжнародної рекрутації EWL Маргарита Нестеренко.

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Також дуже популярні вакансії в автомобільній галузі. У Чехії розташовані заводи, які займаються серійним виробництвом деталей для світових автогігантів.

Зарплата без знання мови і досвіду складає 25−35 тис. чеських крон на руки (1000−1400 євро, або 40−55 тис. грн). Додаткові гроші часто можна отримати за роботу у вихідні або у нічні зміни, які за трудовим кодексом оплачуються вище.

«Наприклад, оператор на складі DHL, який обслуговує інтернет-гігант Amazon, отримує 27 тисяч чеських крон на руки (1100 євро або 42,3 тис. грн) — це базова зарплата і різні бонуси, зокрема за якість роботи», — пояснює спеціаліст.

Роботодавці зазвичай забезпечують безкоштовним житлом, а також нерідко видають купони на харчування.

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