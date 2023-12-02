У Чехії впав рівень життя — Finance.ua

У Чехії впав рівень життя Вчора 19:45 — Світ

У Чехії впав рівень життя

Рівень життя в Чехії минулого року дещо знизився порівняно із середньоєвропейським. Валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу населення, виражений у стандартах купівельної спроможності, знизився на один процентний пункт і склав 91% від середнього показника по ЄС, внаслідок чого Чехія виявилася на одному рівні з Кіпром та Словенією (92%) і трохи відстала від Італії (96%).

Такими є дані, опубліковані Чеським статистичним управлінням у «Статистичному щорічнику 2023».

Болгарія тривалий час має найнижчий у ЄС рівень ВВП на душу населення за стандартами купівельної спроможності, який торік становив 59% від середнього показника по ЄС. Навпаки, найвищий рівень життя — у Люксембурзі, де він торік досяг 261% від середнього по ЄС.

Серед країн, що вступили до ЄС після 2004 року, Чехія посідає четверте місце. Порівняно з минулим роком попереду опинилися Словенія та Кіпр. Найвищий рівень життя серед цих країн — на Мальті, яка єдина перевищила середній показник ЄС, маючи 102%.

Порівняння показує, що серед країн Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина) найбільш благополучною є Чехія. У Польщі ВВП на душу населення за стандартами купівельної спроможності становить 80% від середнього показника ЄС, в Угорщині — 77%, у Словаччині — 68%.

Серед старих держав-членів ЄС рівень життя нижчий, ніж у Чехії, в Іспанії (85%), Португалії (77%) та Греції (68%).

uamedia За матеріалами:

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