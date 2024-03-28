У країні ЄС виділять 4,4 млн євро на курси для українських біженців — Finance.ua
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У країні ЄС виділять 4,4 млн євро на курси для українських біженців

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Уряд Латвії виділить Фонду соціальної інтеграції 4,4 млн євро на курси для українських біженців. Ці кошти витратять у 2024 році на навчання мови, історії, культури та інтеграційні заходи.
Про це повідомляє bnn-news.com.
У Міністерстві культури Латвії зазначили, що торік уряд затвердив план діяльності та надання підтримки українським біженцям на 2024 рік.
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Українцям запропонують курси культурної інтеграції, які включатимуть історію Латвії, культурний простір, курс державної мови (20 годин), мовні клуби, державні та муніципальні послуги, заходи з метою полегшення інтеграції в латвійське суспільство, наприклад, табори, семінари, культурні, спортивні та спільні заходи для сімей.
На це у 2024 році в бюджеті заплановано 4 443 120 євро.
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2023 року під час реалізації програми «Культурологічні орієнтаційні курси та інклюзивні заходи для цивільного населення України» було укладено 27 договорів з організаціями, які проводили безкоштовні курси та заходи на загальну суму 1,1 млн євро.
У Міністерстві культури зазначають, що прийнята в Латвії система первинної допомоги українським біженцям є успішною та працює за призначенням.
За матеріалами:
РБК-Україна
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