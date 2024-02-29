Латвія планує конфіскувати автомобілі з білоруськими номерами — Finance.ua

Латвія планує конфіскувати автомобілі з білоруськими номерами Сьогодні 18:27

Сейм Латвії ухвалив поправки до Закону про дорожній рух, які передбачають заборону на в'їзд до Латвії транспортних засобів, зареєстрованих у білорусі.

Про це повідомляє Apollo.

Минулого року в Латвії набули чинності ухвалені парламентом поправки до Закону про дорожній рух, згідно з якими з середини лютого 2024 року заборонено перебувати транспортним засобам, зареєстрованим у росії.

Відповідно до закону, якщо транспортний засіб не зареєстровано в Латвії і виявлено, що він незаконно використовується в дорожньому русі, то його буде конфісковано і передано Україні.

Поправки, запропоновані опозиційною силою, передбачають, що автомобілі з білоруськими номерами мають залишити територію Латвії або бути перереєстровані в Латвії протягом трьох місяців із моменту набуття законом чинності.

Поправки також передбачають, що несанкціоноване використання зареєстрованого в білорусі транспортного засобу може бути покарано штрафом у розмірі від 750 до 2 тисяч євро, а сам транспортний засіб конфісковано.

Передача конфіскованих авто України

Латвія є одним із найактивніших союзників України з початку російського повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні військову та політичну допомогу.

У лютому 2023 року Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби, конфісковані державою.

Таким чином, було знайдено можливість передати Україні ті транспортні засоби, які були конфісковані в Латвії у водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Крім того, Сейм Латвії дозволив передавати Україні все рухоме майно, у тому числі автомобілі, що перебувають у власності парламенту.

Латвія сумарно відправила в Україну вже 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв. За даними на середину грудня 2023 року, загальна вартість конфіскованих автомобілів оцінюється майже 1 млн євро.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.