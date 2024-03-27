У Латвії виставляють на торги «Будинок москви», кошти передадуть Україні — Finance.ua

У Латвії виставляють на торги «Будинок москви», кошти передадуть Україні Сьогодні 12:43 — Світ

У Латвії виставляють на торги «Будинок москви», кошти передадуть Україні

Уряд Латвії прийняв рішення продати земельну ділянку в центрі Риги, на якій розташований «Будинок москви», раніше він належав уряду столиці рф і був націоналізований за рішенням Сейму.

Про це повідомляє LSM.

«„Будинок москви“ та земельна ділянка будуть передані Мінфіну, а той дозволить підприємству Valsts nekustamie īpašumi продати цю нерухомість із торгів. Вартість ділянки становить 517 083 євро, будівлі - 2 348 340 євро», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що кошти, отримані на аукціоні (після вирахування адміністративних видатків), планується передати на підтримку України, тому до Сейму подадуть спеціальні поправки до закону. У виданні припустили, що будівлю не вдасться продати швидко, через це угода може не відбутися протягом 2024 року.

Нагадаємо, сейм Латвії проголосував за націоналізацію ризького «Будинку москви», посилаючись на загрозу національній безпеці від політичних заходів, що проводяться там під виглядом культури.

УНН За матеріалами:

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