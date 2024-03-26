Литва готова виділити всі заморожені активи рф у країні на допомогу Україні — Сарапінас — Finance.ua
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Литва готова виділити всі заморожені активи рф у країні на допомогу Україні — Сарапінас

Казна та Політика
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Литва готова виділити всі заморожені активи рф у країні на допомогу Україні — Сарапінас
Литва готова виділити всі заморожені активи рф у країні на допомогу Україні — Сарапінас
Литва готова виділити всі заморожені у країні активи рф Фонду відновлення України в рамках європейської програми підтримки Ukraine Facility. Проте наразі не відомо, коли це станеться.
Про це в інтервʼю Mind повідомив посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас.
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«За нашими даними, у Литві заморожено €79,5 млн та $8,5 млн. Ці кошти належать 11 російським юридичним особам, 6 білоруським юрособам плюс 1 фізичній особі з білорусі», — сказав він.
Посол уточнив, що активи заморожені у юросіб на підставі їх зв’язків через право власності або контроль із суб'єктами, які потрапили під санкції ЄС.
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«Звичайно, Литва готова виділити всі заморожені кошти Фонду відновлення України в рамках європейської програми підтримки Ukraine Facility. Але, коли саме це станеться, наразі сказати складно», — підкреслив Сарапінас.
За матеріалами:
Mind
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