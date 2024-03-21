ЄС планує віддавати Україні €3 млрд на рік із прибутків від російських активів — Finance.ua

ЄС планує віддавати Україні €3 млрд на рік із прибутків від російських активів Сьогодні 10:03

ЄС планує віддавати Україні €3 млрд на рік із прибутків від російських активів

Європейська комісія 20 березня офіційно запропонувала переказувати Україні від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік, отриманих із прибутків від заморожених активів російського Центробанку.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передають Euronews та Reuters

90% від цієї суми хочуть спрямувати через Європейський фонд миру на закупівлю зброї для України. Решту — на відновлення та реконструкцію.

Точна сума, яку можуть надсилати Україні щороку, залежатиме від глобальних процентних ставок. Ці гроші надходять із прибутків приблизно від 210 мільярдів євро активів російського Центробанку, які зберігаються в різних валютах у 27 країнах ЄС.

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Окрім цих прибутків, Україна також щороку отримуватиме 25% податку, який бельгійський уряд накладає на прибуток. У 2024 році очікується, що це становитиме 1,7 млрд євро, з яких 1,5 млрд виплатять цього року.

Так, загальний фінансовий внесок для України від заморожених російських активів у ЄС цього року становитиме 4−4,5 млрд євро, зазначає Reuters.

Після схвалення пропозиції Єврокомісії урядами ЄС прибуток надсилатимуть Україні двічі на рік. Перший транш може бути вже в липні.

російські активи зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів ЄС, насамперед у бельгійському Euroclear, який залишить 3% на операційні витрати й тимчасово утримає 10% прибутку як гарантію від судових позовів з боку рф. Після війни всі ці гроші (якщо їх не використають для покриття судових претензій москви) передадуть Україні.

Пропозиція ЄС наразі не передбачає конфіскації капіталу російських активів, а лише використання отриманих із них прибутків. Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначив, що ЄС скоординував цей крок із країнами G7 — США, Канадою, Великою Британією та Японією.

hromadske За матеріалами:

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