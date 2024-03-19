Передача заморожених активів росії для потреб України: названо ймовірну дату — Finance.ua

Передача заморожених активів росії для потреб України: названо ймовірну дату Сьогодні 13:43

Передача заморожених активів росії для потреб України: названо ймовірну дату

У Євросоюзі підготували законодавчу пропозицію, за якою Україна почне отримувати прибутки від заблокованих активів російського Центробанку вже у липні. Кошти спрямують на постачання зброї та розвиток оборонної промисловості.

Про це пише Bloomberg.

Пропозиція передбачає застосування податку на непередбачений прибуток, отриманий від заморожених резервів, з метою направляти приблизно 3 мільярди євро на рік для фінансування постачання зброї в Україну та розвитку її оборонної промисловості.

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Близько 260 мільярдів євро активів російського Центробанку — в основному у формі цінних паперів і готівки — були заморожені країнами «Великої сімки», ЄС і Австралією. Понад дві третини з них заблоковано в ЄС.

Згідно з пропозицією, частка надходжень, отриманих після 15 лютого, буде перераховуватися до ЄС два рази на рік, поки не будуть зняті санкції з росії. Спочатку кошти будуть спрямовувати до Європейського фонду миру — механізму ЄС для відшкодування вартості зброї, поставленої Києву, — а також до фонду ЄС для України в бюджеті Євросоюзу.

Частина прибутку залишатиметься в центральних депозитаріях, які зберігатимуть резерви для покриття витрат на управління активами та покриття будь-яких ризиків, зокрема потенційної «відплати» з боку росії.

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Відповідні витрати та податок на прибуток також вираховуватимуть з доходів до того, як вони будуть перераховані. За деякими оцінками, це залишить близько 3 мільярдів євро чистого прибутку на рік.

Прибутки, отримані в минулому, будуть тимчасово утримуватися. Переказ в ЄС у цьому випадку відбудеться не раніше, ніж через п’ять років, йдеться в проєкті пропозицій.

Очікується, що лідери Євросоюзу обговорять ці пропозиції під час зустрічі в Брюсселі наприкінці цього тижня.

hromadske За матеріалами:

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