Усе менше біженців з України планують повертатися з-за кордону на Батьківщину — опитування Сьогодні 10:23 — Світ

Усе менше біженців з України планують повертатися з-за кордону на Батьківщину — опитування, rda-hm.gov.ua

Частка українських біженців, які планують залишитися за кордоном, поступово збільшується. Півтора роки тому 50% мігрантів заявляли про намір повернутися в Україну, наразі цей показник складає 26%.

Такі дані опитування навів виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський на пресконференції в Укрінформі.

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«Ми провели вже три хвилі дослідження про стан та настрої українських біженців і вплив їхнього неповернення на економіку України. Зокрема, ми бачимо суттєві негативні зміни в показнику частки українців, які планують повернутися. Так, якщо в листопаді 2022 року 50% опитаних точно планували повертатися, у травні 2023 таких було вже 41%, то за даними опитування у січні 2024 року таких людей лише 26%», — сказав Вишлінський.

За його словами, в абсолютному вимірі ці цифри є «доволі орієнтовними», але «в динаміці на них варто зважати».

Експерт зауважує, що все більша кількість українців заявляє про те, що життя за кордоном подобається їм більше, аніж до вимушеного переїзду. Зокрема це стосується дітей.

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У ході опитування виявили, що суттєво збільшилася кількість наших співвітчизників за кордоном, чий дохід відновився до того рівня, який забезпечував їхній щоденний рівень споживання до виїзду з України.

На думку експерта, ця новина є поганою для держави в контексті повернення мігрантів.

Як змотивувати біженців повертатися в Україну

Вишлінський назвав, які фактори можуть вплинути на бажання біженців повернутися на батьківщину. Серед них:

остаточне закінчення війни або припинення бойових дій та повітряних ударів;

вищий рівень життя в Україні;

можливість знайти добре оплачувану роботу.

Проте дослідники переконані, навіть кінець війни не сприятиме поверненню тих, хто зможе адаптуватися в демократичних країнах.

«Ми оцінюємо кількість біженців, які залишаться за кордоном, у трьох сценаріях: оптимістичному, середньому та песимістичному. За нашими розрахунками, з тих 3,6 млн українців, які перебувають сьогодні в демократичних країнах, після закінчення війни там і залишаться 1,4 млн українців в оптимістичному сценарії, 2 млн — в середньому та 2,3 млн — в песимістичному сценарії», — сказав Вишлінський.

На його думку, одного рішення на рівні держави для розв’язання цієї проблеми не існує. Одним із варіантів могло б стати запровадження режиму «вільного руху» між країнами перебування наших співвітчизників і Україною.

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«Запровадження моделі максимального спрощення руху між Україною та країною перебування, на нашу думку, є одним з найреалістичніших рішень. Але щоб створити можливості для кругової міграції, щоб українці не боялися їздити додому і назад в Європу, потрібні правові рішення. І зусилля України варто було б спрямувати саме на це», — переконаний експерт.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення росії за кордон виїхало близько 6,5 млн біженців. Ще майже 3,7 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами всередині країни.

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