У Данії рівень працевлаштування українських біженців вищий, ніж у Німеччині: у чому причини — Finance.ua

У Данії рівень працевлаштування українських біженців вищий, ніж у Німеччині: у чому причини Сьогодні 21:30 — Світ

У Данії рівень працевлаштування українських біженців вищий, ніж у Німеччині: у чому причини

У Данії працевлаштувалося 55% біженців з України. У сусідній Німеччині ж українцям для початку потрібно оволодіти мовою, щоб влаштуватися на роботу.

Про це пише wiwo.de.

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Працевлаштування українців у ФРН

Зазначається, що німецька влада планує працевлаштувати 200 тис. біженців з України, однак наразі цього не вдалося досягти.

У Німеччині 620 тис. українців зареєстровані як безробітні, 417 тисяч із них активно шукають роботу. Але рівень працевлаштування серед українських біженців залишається низьким — 21%.

Які причини низького працевлаштування українців в Німеччині

Однією з основних причин є «лінійний» процес інтеграції. Біженцям для початку необхідно оволодіти мовою, а вже потім шукати роботу.

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На додачу отримання виплат нарівні з громадянами. Тому в Німеччині лише очікують на вихід на ринок праці тих українців, які закінчили інтеграційні курси із рівнем німецької мови B1.

Працевлаштування біженців у Данії

Коли у Данії почався наплив біженців, було запроваджено масштабну ініціативу Jobguide Ukraine із забезпечення роботою.

Пропонувалися вакансії, для яких достатньо було розмовляти англійською, та розміщувалися англійською мовою. Навчання ж данської мови відбувалося після робочого дня.

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У такий спосіб у 2022 році у Данії змогли знайти роботу половина біженців з України. Наразі це 55%. Хоча данська мова як іноземна вважається ще складнішою для вивчення, ніж німецька, зазначає видання.

«Головним пріоритетом уряду був якнайшвидший початок роботи. Багато людей починають працювати, не вивчивши мову», — каже речник Міністерства інтеграції Данії.

Країна запровадила й стимули для українців — вони можуть отримувати соціальну допомогу. Але муніципалітети, які працевлаштовували іноземців, отримували фінансову компенсацію від федерального уряду за свої зусилля.

У Данії є регіональні відмінності в успішності працевлаштування українців. Копенгагенський регіон інтегрував на ринок праці трохи більше 40% українців, а Ютландія змогла працевлаштувати 73% біженців.

У Данії ринок праці вважається більш гнучким, ніж у Німеччині: роботодавці мало ризикують, коли наймають нових працівників.

Довідка Finance.ua:

У 2023 році в Нідерландах 55% біженців з України влаштувалися на роботу. Це на 11% більше, ніж у 2022 році;

у той же час, українцям, які через повномасштабне вторгнення росії в Україну опинилися в Нідерландах, незабаром доведеться сплачувати особистий внесок 350 євро;



починаючи з квітня 2023 року загальний рівень щомісячних витрат українців за кордоном стабільно тримається на рівні трохи вищому за 1,3 млрд доларів. Зокрема, щомісячні витрати українців на особисті цілі перевищують 1 млрд доларів.



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