У Данії рівень працевлаштування українських біженців вищий, ніж у Німеччині: у чому причини — Finance.ua

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У Данії рівень працевлаштування українських біженців вищий, ніж у Німеччині: у чому причини

Світ
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У Данії рівень працевлаштування українських біженців вищий, ніж у Німеччині: у чому причини
У Данії рівень працевлаштування українських біженців вищий, ніж у Німеччині: у чому причини
У Данії працевлаштувалося 55% біженців з України. У сусідній Німеччині ж українцям для початку потрібно оволодіти мовою, щоб влаштуватися на роботу.
Про це пише wiwo.de.
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Працевлаштування українців у ФРН

Зазначається, що німецька влада планує працевлаштувати 200 тис. біженців з України, однак наразі цього не вдалося досягти.
У Німеччині 620 тис. українців зареєстровані як безробітні, 417 тисяч із них активно шукають роботу. Але рівень працевлаштування серед українських біженців залишається низьким — 21%.

Які причини низького працевлаштування українців в Німеччині

Однією з основних причин є «лінійний» процес інтеграції. Біженцям для початку необхідно оволодіти мовою, а вже потім шукати роботу.
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На додачу отримання виплат нарівні з громадянами. Тому в Німеччині лише очікують на вихід на ринок праці тих українців, які закінчили інтеграційні курси із рівнем німецької мови B1.

Працевлаштування біженців у Данії

Коли у Данії почався наплив біженців, було запроваджено масштабну ініціативу Jobguide Ukraine із забезпечення роботою.
Пропонувалися вакансії, для яких достатньо було розмовляти англійською, та розміщувалися англійською мовою. Навчання ж данської мови відбувалося після робочого дня.
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У такий спосіб у 2022 році у Данії змогли знайти роботу половина біженців з України. Наразі це 55%. Хоча данська мова як іноземна вважається ще складнішою для вивчення, ніж німецька, зазначає видання.
«Головним пріоритетом уряду був якнайшвидший початок роботи. Багато людей починають працювати, не вивчивши мову», — каже речник Міністерства інтеграції Данії.
Країна запровадила й стимули для українців — вони можуть отримувати соціальну допомогу. Але муніципалітети, які працевлаштовували іноземців, отримували фінансову компенсацію від федерального уряду за свої зусилля.
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У Данії є регіональні відмінності в успішності працевлаштування українців. Копенгагенський регіон інтегрував на ринок праці трохи більше 40% українців, а Ютландія змогла працевлаштувати 73% біженців.
У Данії ринок праці вважається більш гнучким, ніж у Німеччині: роботодавці мало ризикують, коли наймають нових працівників.

Довідка Finance.ua:

  • У 2023 році в Нідерландах 55% біженців з України влаштувалися на роботу. Це на 11% більше, ніж у 2022 році;
  • у той же час, українцям, які через повномасштабне вторгнення росії в Україну опинилися в Нідерландах, незабаром доведеться сплачувати особистий внесок 350 євро;
  • починаючи з квітня 2023 року загальний рівень щомісячних витрат українців за кордоном стабільно тримається на рівні трохи вищому за 1,3 млрд доларів. Зокрема, щомісячні витрати українців на особисті цілі перевищують 1 млрд доларів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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