55% українських біженців у Нідерландах знайшли роботу — Finance.ua

55% українських біженців у Нідерландах знайшли роботу Сьогодні 15:23 — Особисті фінанси

55% українських біженців у Нідерландах знайшли роботу

У 2023 році в Нідерландах 55% біженців з України влаштувалися на роботу. Це на 11% більше, ніж у 2022 році.

Про це свідчать останні дані національного статистичного агентства CBS.

За даними на 1 листопада 2023 року, у Нідерландах отримали тимчасовий захист та автоматичне право на роботу 102 870 українських біженців, з яких близько 78 000 людей віком від 15 до 65 років. 55% українців у цій віковій групі працюють, тоді як у 2022-м частка працевлаштованих складала 44%.

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Українські біженці віком від 25 до 49 років мають найчастіше оплачувану роботу — 59%. З них більшість працює 35 годин на тиждень та працевлаштовується через кадрові агентства за тимчасовими контрактами.

Із серпня до Нідерландів зріс потік біженців з України. Влада країни відзначила, що якщо українці раніше їхали до Нідерландів у пошуках безпеки, то тепер все частіше з наміром працевлаштуватися.

Найчастіше роботу шукають через соціальні мережі.В описах до вакансій зазначається, що житлом їх забезпечать муніципалітети. Для цього необхідно мати тимчасовий захист.

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Нідерланди відомі як одна з країн з найвищими мінімальними зарплатами. З 1 січня 2024 року розмір такої зарплатні складає 2070 євро на місяць або 13,27 євро на годину. Так, українці можуть знайти роботу, яка оплачується погодинно (теплиці, м’ясокомбінати, аграрний сектор).Близько третини людей, які реєструються для пошуку роботи, раніше жили в іншій країні тривалий час. Близько 15% людей, які подали заяви з серпня, до цього проживали у Польщі.

Нагадаємо, останніми місяцями почав посилюватися відтік українців із Польщі до інших європейських країн. Українці виїжджають до Німеччини, Нідерландів та Норвегії.

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