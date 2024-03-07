Нідерланди зобов’яжуть працевлаштованих біженців з України сплачувати особистий внесок — Finance.ua
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Нідерланди зобов’яжуть працевлаштованих біженців з України сплачувати особистий внесок

Світ
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Нідерланди зобов’яжуть працевлаштованих біженців з України сплачувати особистий внесок
Нідерланди зобов’яжуть працевлаштованих біженців з України сплачувати особистий внесок
Українцям, які через повномасштабне вторгнення росії в Україну опинилися в Нідерландах, незабаром доведеться сплачувати особистий внесок 350 євро.
Про це повідомляє NOS.
«Українським біженцям, які працюють, незабаром доведеться сплачувати максимум майже 350 євро особистих внесків. Це становить близько 105 євро за воду, газ та електрику та близько 242 євро внеску для людей, які отримують харчування за місцем проживання», — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що державний секретар Ерік ван дер Бург написав Палаті представників, що він обирає «просту і зрозумілу модель» щодо сплати послуг, оскільки правила повинні застосовуватися якомога однаковіше.
Також у ході дебатів обговорювалося питання про те, чи мають українці платити за оренду. Наразі державний секретар хоче перевірити, чи можна стягувати плату за оренду «гнучкого», житла і потім почати це тестувати.
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Варто зазначити, що наразі українці ще не зобов’язані укладати договір щодо медичного страхування, яке є обовʼязковим у Нідерландах за законом про медичне страхування.
Нагадаємо, у Нідерландах понад 2,5 тис. громадян третіх країн, які залишили Україну через повномасштабне вторгнення рф, втратили право на притулок.

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За матеріалами:
Укрінформ
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