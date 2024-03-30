У Німеччині заявляють, що країна досягла межі у прийманні біженців з України — Finance.ua

У Німеччині заявляють, що країна досягла межі у прийманні біженців з України Сьогодні 09:04 — Світ

У Німеччині заявляють, що країна досягла межі у прийманні біженців з України

Нині в Німеччині зареєстровано приблизно 1,65 мільйона громадян України. Німецькі депутати попереджають про надмірне навантаження і закликають до більш рівномірного розподілу біженців по всій Європі.

Про це пише Der Spiegel з посиланням на Федеральне міністерство внутрішніх справ ФРН.

Станом на березень кількість українських мігрантів у ФРН збільшилась на 250 тисяч осіб порівняно з минулим роком.

Зазначається, що число українців, які рятуються від російської військової агресії, у Німеччині більше, ніж прохачів притулку з інших країн.

За словами депутата опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Александра Трома, федеральний уряд повинен враховувати, що Німеччина досягла межі у прийманні українських біженців.

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«Федеральний уряд має терміново працювати над більш рівномірним розподілом новоприбулих українських біженців від війни в Європі, Німеччина досягла своїх меж», — сказав політик.

Дані федерального статистичного відомства свідчать, що жінки складають близько 80% українських громадян у працездатному віці, які з 2022 року знайшли притулок у Німеччині.

Довідка Finance.ua:

табори для біженців у Німеччині, які все ще надають притулок українцям;

у Данії працевлаштувалося 55% біженців з України. У сусідній Німеччині ж українцям для початку потрібно оволодіти мовою, щоб влаштуватися на роботу;



уряд Чехії планує внести зміни для українських біженців, які планують на довше залишитися в країні.



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