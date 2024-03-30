У Німеччині заявляють, що країна досягла межі у прийманні біженців з України — Finance.ua
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У Німеччині заявляють, що країна досягла межі у прийманні біженців з України

Світ
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У Німеччині заявляють, що країна досягла межі у прийманні біженців з України
У Німеччині заявляють, що країна досягла межі у прийманні біженців з України
Нині в Німеччині зареєстровано приблизно 1,65 мільйона громадян України. Німецькі депутати попереджають про надмірне навантаження і закликають до більш рівномірного розподілу біженців по всій Європі.
Про це пише Der Spiegel з посиланням на Федеральне міністерство внутрішніх справ ФРН.
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Станом на березень кількість українських мігрантів у ФРН збільшилась на 250 тисяч осіб порівняно з минулим роком.
Зазначається, що число українців, які рятуються від російської військової агресії, у Німеччині більше, ніж прохачів притулку з інших країн.
За словами депутата опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Александра Трома, федеральний уряд повинен враховувати, що Німеччина досягла межі у прийманні українських біженців.
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«Федеральний уряд має терміново працювати над більш рівномірним розподілом новоприбулих українських біженців від війни в Європі, Німеччина досягла своїх меж», — сказав політик.
Дані федерального статистичного відомства свідчать, що жінки складають близько 80% українських громадян у працездатному віці, які з 2022 року знайшли притулок у Німеччині.

Довідка Finance.ua:

  • табори для біженців у Німеччині, які все ще надають притулок українцям;
  • у Данії працевлаштувалося 55% біженців з України. У сусідній Німеччині ж українцям для початку потрібно оволодіти мовою, щоб влаштуватися на роботу;
  • уряд Чехії планує внести зміни для українських біженців, які планують на довше залишитися в країні.
За матеріалами:
Espreso.tv
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