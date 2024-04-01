Скільки коштів виділила Румунія для українських біженців у 2023 році — Finance.ua

Скільки коштів виділила Румунія для українських біженців у 2023 році Сьогодні 19:34 — Особисті фінанси

Скільки коштів виділила Румунія для українських біженців у 2023 році

У 2024 році влада Румунії не виділяла жодної фінансової допомоги українським біженцям.

Про це повідомила Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій (IGSU), пише euractiv.com

Українські біженці, які шукають притулку в Румунії, отримали певну фінансову підтримку в лютому, але це були виплати з кінця 2023 року, повідомили в IGSU.

Щодо витрат за січень і лютий 2024 року IGSU повідомила Libertatea, що «були вжиті кроки з вищими структурами для виділення необхідних коштів після отримання запитів від органів місцевого державного управління».

Однак IGSU повідомив, що не може оцінити, коли отримає запитані суми.

Допомога українським біженцям також була затримана минулого року через дефіцит бюджету, що призвело до протестів кількох десятків українських біженців перед Міністерством фінансів у листопаді 2023 року.

До квітня 2023 року допомога надавалася через програму «50/20», яка виділяла 50 лей (10 євро) на проживання та 20 лей на щоденне харчування. Ці гроші не надавалися безпосередньо біженцям, а передавались румунським господарям.

З травня 2023 року уряд зменшив допомогу до 750 леїв (150 євро) на місяць для окремих осіб і 2000 леїв (402 євро) на місяць для сімей, з додатковими 600 леями (120 євро) на особу на витрати на харчування.

Дорослі мали бути зареєстровані в окружних агентствах зайнятості, муніципалітеті Бухареста або працевлаштовані в Румунії, а діти мали бути зараховані до школи, щоб отримати право на допомогу.

За останніми даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на лютий 2024 року в Румунії перебувало понад 78 тисяч українців.

В інтерв'ю Free Europe у травні 2023 року Рамона Кіріак, голова представництва Європейської комісії в Румунії, зазначила, що Бухарест також має доступ до європейських фондів для вирішення проблеми.

На рівні ЄС Румунія посідає восьме місце за кількістю українських біженців.

Довідка Finance.ua:

Румунія будує нову автомагістраль до кордону з Україною, яка надасть можливість забезпечити додатковий доступ України до румунських портів в обхід Польщі, Угорщини та Словаччини;

мінімальна зарплата в Румунії 606 євро на місяць. Середня зарплата по вакансіях найвища у інженерів (1900 євро), дизайнерів (2100 євро), водії в1300 євро.



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