Румунія будує нову автомагістраль до кордону з Україною — Finance.ua

Румунія будує нову автомагістраль до кордону з Україною Сьогодні 10:35 — Казна та Політика

Румунія будує нову автомагістраль до кордону з Україною

Румунія будує нову автомагістраль до кордону з Україною, яка надасть можливість забезпечити додатковий доступ України до румунських портів в обхід Польщі, Угорщини та Словаччини.

Про це повідомляє румунське видання Ziarul de Vrancea.

Зазначається, що новий транспортний коридор забезпечить доступ України до румунських портів в обхід Польщі, Угорщини та Словаччини. Румунські ЗМІ повідомляють, що магістраль будують в авральному режимі: близько 3000 робітників та сотні автомобілів працюють цілодобово, 7 днів на тиждень.

Румунія веде роботи з будівництва «Молдовської автомагістралі», яка має простягнутися від Бухаресту до кордону з Україною. Вона проходитиме за маршрутом: Бузеу, Фокшани, Бакеу, Роман, Пашкань та Сучава, з'єднуючись з українським автошляхом М 19 біля Серету.

За повідомленнями ЗМІ, наразі в проєкті залучено тисячі працівників та сотні одиниць техніки. Ця дорога має важливе значення для України, вона створить можливість отримати новий європейський транспортний коридор.

Окрім того, ця автомагістраль може надати Україні доступ до портів Румунії та створити альтернативний шлях до країн Євросоюзу, оминаючи Польщу, Угорщину та Словаччину. Будується дорога коштами Румунії і Євросоюзу.

Нагадаємо, що Україна та Румунія підписали угоду про співпрацю, яка стосується розвитку 5G, відновлення телеком-мереж і підвищення їх стійкості.

Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.