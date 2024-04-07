Які дані про українських біженців передадуть податковій службі у Чехії — Finance.ua

Які дані про українських біженців передадуть податковій службі у Чехії Сьогодні 10:01 — Світ

Податок

У Чехії почали надсилати листи українцям з попередженням, що дані про їхні рахунки передадуть до Спеціалізованого фінансового управління.

Що означає така передача даних та які наслідки за неофіційні доходи у Чехії повідомляє proukrainu.blesk.cz.

Читайте також Чехія залишить один притулок: куди звертатися новоприбулим українським біженцям

Про що йдеться у листах

Банківські установи зобов’язані звітувати про рахунки іноземців за Законом про міжнародну співпрацю в податковому адмініструванні (№ 105/2016 Зб.).

Банки надсилають листи, у яких повідомляється про надання інформації про клієнтів фінансовим органам до 30 червня 2024 року.

«Ми переконані, що ви належним чином виконуєте свої податкові зобов’язання. Але це наш законний обов’язок повідомляти про іноземних резидентів. Запевняємо вас, що спеціалізоване фінансове управління та податкові органи за кордоном зобов’язані захищати ваші персональні дані», — зазначено у листах.

Зокрема, банки в Чехії збирають базову інформацію та деталі, які повідомляють податковим органам.

Читайте також Чехія закликає заборонити імпорт зерна з рф

Які дані клієнтів передають банки податковій службі

Чеські банки є посередниками між платниками податків та державою. Цим вони забезпечують повноту фінансової інформації, яка надається податковим органам.

Законодавство країни регламентує, які дані повинні збирати банки від своїх клієнтів, та звітувати фінансовим органам.

Усі документи узгоджуються з міжнародними стандартами та директивами Європейського Союзу, що спрямовані на підвищення прозорості та боротьбу з фінансовими злочинами.

Чеські банки повинні надавати податковим органам таку інформацію:

ідентифікаційні дані. Банки мають перевіряти та передавати дані своїх клієнтів, включно з ім'ям, адресою та ідентифікаційним номером платника податків;

Банки мають перевіряти та передавати дані своїх клієнтів, включно з ім'ям, адресою та ідентифікаційним номером платника податків; інформація про рахунки. Йдеться про номери рахунків, баланси та типи володіння рахунками;

Йдеться про номери рахунків, баланси та типи володіння рахунками; дані транзакцій. Вказується інформація про транзакції коштів, які перевищують певні пороги, або виявляють моделі, які можуть вказувати на ухилення від сплати податків або відмивання грошей;

Вказується інформація про транзакції коштів, які перевищують певні пороги, або виявляють моделі, які можуть вказувати на ухилення від сплати податків або відмивання грошей; відсотки та дивіденди. Інформація про доходи від відсотків та дивідендів сприяє точному визначенню податкових зобов’язань за доходами.

Яка відповідальність за нелегальні доходи у Чехії

У Чехії неофіційне працевлаштування може призвести до штрафів та більш серйозного покарання. Йдеться про роботу без підписання контракту або без належних дозволів для іноземців.

Читайте також У Німеччині закликають прискорити процес працевлаштування біженців з України

Штрафи за незаконне працевлаштування передбачені як для роботодавця, так і для працівника. Іноземцям, які працюють нелегально, можуть присудити депортацію.

Суми штрафів та покарання складно визначити наперед, адже це залежить від характеру порушення, яке визначають правоохоронні та судові органи Чехії.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.