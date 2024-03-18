Чехія закликає заборонити імпорт зерна з рф — Finance.ua

Чехія закликає заборонити імпорт зерна з рф Сьогодні 11:33

Чехія запропонує Європейському Союзу заборонити імпорт російського та білоруського зерна до ЄС. Про це в ефірі чеського телебачення заявив міністр сільського господарства країни Марек Виборний, інформує Novinky

Видання зазначає, що цього тижня Чехія очікує нових протестів фермерів, але міністр буде у відрядженні за межами країни.

«Ми будемо наполягати на тому, щоб зернові та олійні були в списку санкцій і не імпортувалися до Європи», — сказав Виборний.

За його словами, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала представить позицію Чехії на засіданні Європейської Ради наступного тижня.

«Немає жодної причини, чому ми повинні підтримувати агресора, купуючи російське зерно в Європі», — додав Виборний.

Він також заперечив, що до Чехії імпортується заражене зерно з України, про що нещодавно заявив екс-прем'єр-міністр країни Андрей Бабіш. За його словами, лише у трьох пробах фуражного зерна перевірка виявила незначне перевищення норм.

УНІАН За матеріалами:

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