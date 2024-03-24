Чехія залишить один притулок: куди звертатися новоприбулим українським біженцям — Finance.ua

Чехія залишить один притулок: куди звертатися новоприбулим українським біженцям Сьогодні 15:18 — Світ

Чехія залишить один притулок: куди звертатися новоприбулим українським біженцям, Фото: sd.ua

Чехія змінює підхід до надання тимчасового притулку для нових біженців із України. Тепер такі притулки будуть доступні лише у одному місті.

Про це пише ukraina.radio.cz.

Українських біженців попередили у Міністерстві внутрішніх справ щодо змін, які стосуватимуться короткочасного притулку для новоприбулих.

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З 1 квітня біженці зможуть зупинитися на деякий час тільки в місті Острава. До кінця березня новоприбулих приймає також центр у Брно.

Екстрений притулок — це місце розміщення людей, які прибули до країни, щоб попросити про тимчасовий захист, але які не мають де зупинитися на перший час, поки у Крайовому центрі допомоги Україні (KACPU) неробочий час. Або поки очікується рішення про надання тимчасового захисту і гуманітарного житла.

Адреси короткочасних притулків, які ще працюють:

Ostrava, Dr. Malého 1356/17 (тел. +420 771 288 779);

Брно, Hněvkovského 30/65 (тел. +420 770 132 569) — до 1 квітня.

Щодо надання гуманітарного житла можна звертатися тільки до KACPU в Остраві (за тією самою адресою). Графік роботи: понеділок, середа, з 8.00 до 16.00, п’ятниця — з 8.00 до 14.00.

Таким чином новоприбулих українців розподіляють на безкоштовне проживання по всій Чехії. Зазначається, що самостійно обрати регіон або ж тип житла біженці не можуть.

Отримати гуманітарне житло можна на термін до 150 днів. Безстрокове проживання дозволене вразливим категоріям біженців.

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Із 1 вересня 2024 року гуманітарне житло держава надаватиме максимум на 90 днів усім категоріям біженців.

Біженцям, які не потребують гуманітарного житла, необхідно подавати заяви про тимчасовий захист до KACPU разом із довідкою про наявність житла з офіційно завіреним підписом власника нерухомості чи особи, яка надає житло, або ж офіційно завірену копію договору оренди житла.

Нагадаємо, голова Міністерства внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив , що уряд розробляє систему, яка визначатиме, за яких умов українці зможуть залишатися в країні після закінчення дії тимчасового захисту. Одним із критеріїв стане соціальна самодостатніть.

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