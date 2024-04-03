Найкращі преміальні картки: які «плюшки» пропонують українські банки — Finance.ua

Найкращі преміальні картки: які «плюшки» пропонують українські банки Сьогодні 08:00 — Фінтех і Картки

Найкращі преміальні картки: які «плюшки» пропонують українські банки

29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.

Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

«Найкраща преміальна картка»

Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Найкраща преміальна картка». Нагороду присуджували фінансовому продукту та банку, який пропонує найвищий рівень привілеїв та переваг для користувачів преміальних кредитних карт.

Black Edition від UkrsibBank BNP Paribas Group. Її умови: Перше місце за результатом голосування отримала карткаЇї умови:

безкоштовне оформлення;

вартість обслуговування картки на місяць: 0 грн за умови транзакцій на суму від 15 000 грн/міс, або 800 грн/міс.;

наявність персонального менеджера;

1,5% на накопичувальний рахунок;

серед «плюшок» — знижки від партнерів, безкоштовний доступ до бізнес лаунжів більше ніж 1000 аеропортів світу Launge Key, глобальний роумінг даних, можливість безкоштовно замовити додаткову картку VISA Signature з додатковими сервісами для подорожей та багато іншого.

Graphite World Elite від Sense Bank. Коротко про основні переваги картки: На другій сходинці розташуваласяКоротко про основні переваги картки:

безкоштовне оформлення;

програма кешбеку — Cash’U Club: кількість категорій: максимально можна вибрати 7 з 12 категорій щомісяця, 6% кешбеку в категоріях;

реферальна програма «Запроси друга» — клієнт запрошує «друга» стати клієнтом банку за персональним посиланням. Винагорода складає 100 бонусів кешбеку;

Fast Line в аеропортах та Lounge Key;

прокат автомобілів. Партнери Mastercard з прокату автомобілів по всьому світу — компанії Hertz (знижка 10%) та Avis (знижки до 35%);

Concierge Service та інше.

Black Platinum від АТ ПУМБ закриває трійку лідерів. Ось, що цікавого вона пропонує своїм користувачам: Картказакриває трійку лідерів. Ось, що цікавого вона пропонує своїм користувачам:

вартість оформлення картки/відкриття рахунку входить до вартості обслуговування;

вартість обслуговування картки на місяць: 0 грн за умови транзакцій на суму 10 000 грн/міс. або 500 грн на місяць;

кешбеки від банку та партнерів до 20%;

сервіс накопичення — до 5% на залишок;

пріоритетне обслуговування в касах банка;

окрема лінія кол-центру;

програма лояльності від Mastercard;

страховий поліс від шахрайських дій — кошти на картці під надійним захистом. І навіть туристичне страхування;

консьєрж-сервіс.

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.

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