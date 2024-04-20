У Німеччині оголосили про зміни у видачі соцвиплат для біженців — Finance.ua
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У Німеччині оголосили про зміни у видачі соцвиплат для біженців

Світ
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У Німеччині оголосили про зміни у видачі соцвиплат для біженців
У Німеччині оголосили про зміни у видачі соцвиплат для біженців, Фото: freepik
У Німеччині планують створити національну платіжну картку для біженців, щоб отримувати на неї соціальні виплати. Таке нововведення запровадять для обмеження використання готівки мігрантами.
Про це повідомляє Tagesschau.
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«Введення системи платіжних карток покликане не допустити переказу мігрантами грошей соціальної допомоги контрабандистам або родичам і друзям за кордон», — пише видання.

Як це працюватиме

Згідно з оновленим законом, місцеві органи влади самостійно вирішуватимуть, яку суму готівки власник картки зможе зняти протягом певного періоду.
У випадку, якщо картку заблокують, соціальну допомогу можна буде отримати готівкою.
Зазначається, що зміна закону не передбачає змін розміру пільг для шукачів притулку.

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Нагадаємо, Німеччина щороку витрачає на утримання біженців з України щонайменше 20 млрд євро.

Довідка Finance.ua:

  • нині в Німеччині зареєстровано приблизно 1,65 мільйона громадян України. Німецькі депутати попереджають про надмірне навантаження і закликають до більш рівномірного розподілу біженців по всій Європі;
  • у Німеччині закликають надати можливість українським мігрантам влаштовуватися на роботу без попереднього проходження курсів з вивчення німецької мови та інтеграційних курсів;
  • у Данії працевлаштувалося 55% біженців з України без знання мови. У сусідній Німеччині ж українцям для початку потрібно оволодіти мовою, щоб влаштуватися на роботу.
За матеріалами:
Слово і Діло
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