У Німеччині оголосили про зміни у видачі соцвиплат для біженців — Finance.ua

У Німеччині оголосили про зміни у видачі соцвиплат для біженців Сьогодні 18:02 — Світ

У Німеччині оголосили про зміни у видачі соцвиплат для біженців, Фото: freepik

У Німеччині планують створити національну платіжну картку для біженців, щоб отримувати на неї соціальні виплати. Таке нововведення запровадять для обмеження використання готівки мігрантами.

Про це повідомляє Tagesschau.

«Введення системи платіжних карток покликане не допустити переказу мігрантами грошей соціальної допомоги контрабандистам або родичам і друзям за кордон», — пише видання.

Як це працюватиме

Згідно з оновленим законом, місцеві органи влади самостійно вирішуватимуть, яку суму готівки власник картки зможе зняти протягом певного періоду.

У випадку, якщо картку заблокують, соціальну допомогу можна буде отримати готівкою.

Зазначається, що зміна закону не передбачає змін розміру пільг для шукачів притулку.

20 млрд євро. Нагадаємо, Німеччина щороку витрачає на утримання біженців з України щонайменше

Довідка Finance.ua:

нині в Німеччині зареєстровано приблизно 1,65 мільйона громадян України . Німецькі депутати попереджають про надмірне навантаження і закликають до більш рівномірного розподілу біженців по всій Європі;

. Німецькі депутати попереджають про надмірне навантаження і закликають до більш рівномірного розподілу біженців по всій Європі; у Німеччині закликають надати можливість українським мігрантам влаштовуватися на роботу без попереднього проходження курсів з вивчення німецької мови та інтеграційних курсів;



у Данії працевлаштувалося 55% біженців з України без знання мови. У сусідній Німеччині ж українцям для початку потрібно оволодіти мовою, щоб влаштуватися на роботу.



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